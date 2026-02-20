Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de meciul cu Slobozia: un titulat este OUT!

Universitatea Craiova se va deplasa la Slobozia în acest weekend, pentru meciul cu Unirea din cadrul etapei cu numărul 27 din SuperLiga. Partida va avea loc duminică, de la ora 20.00 și va consemna primul joc al gazdelor pe propriul teren, în nocturnă.

Accidentare importantă înainte de Slobozia – Universitatea Craiova

Filipe Coelho a confirmat în cadrul unei conferințe de presă că Alexandru Cicâldău nu va fi apt pentru următorul meci, fiind în îngrijirea departamentului medical: „Acum, Cicâldău este out. Nu va juca următorul meci, este accidentat. Legat de ceilalți, vom vedea pe măsură ce ne apropiem de meci“.

Coelho avertizează înainte de Slobozia – Craiova: „Ne concentrăm pe echipă, nu pe un jucător”

Filipe Coelho se concentrează exclusiv pe meciul de la Slobozia și refuză să vorbească despre lupta la titlu. Antrenorul Universității Craiova a subliniat că echipa sa trebuie să se concentreze pe prezent, iar jucătorii vor da totul pe teren, în ciuda dificultăților, printre care și absența lui Cicâldău, indisponibil pentru următorul meci din cauza unei accidentări.

„Va fi un meci dificil cu o echipă care are jucători noi, un antrenor nou. În ultimul meci au jucat cu Farul și au câștigat. Ne așteptăm la un joc complicat, dar vom face totul pentru victorie și pentru puncte. Am văzut ultimele cinci meciuri ale adversarilor și am pregătit partida pentru cele trei puncte“, a explicat Coelho.

Tehnicianul oltenilor a precizat că nu se concentrează pe un anumit jucător al echipei adverse, ci pe echipa în ansamblu: „Toate echipele au jucători interesanți, dar jucăm împotriva unei echipe, nu doar unui anumit jucător. Tot ce vreau este să performăm și să obținem cele trei puncte“.

Filipe Coelho, între prezent și echilibru

Coelho a subliniat că obiectivul Craiovei este să abordeze fiecare meci cu maximă atenție: „Să fiu sincer, mă gândesc doar la meciul cu Slobozia, nu la altul. Nu sunt meciuri ușoare în zilele noastre. Trebuie să dăm totul meci de meci. Băieții sunt extraordinari, dau totul mereu, la antrenamente, la meciuri“.

Antrenorul a mai explicat importanța echilibrului între muncă și viața personală: „Ei știau dinainte de meciurile cu FCSB că vor avea zile libere, indiferent de rezultatele obținute. Este important, pentru că sunt oameni, părinți, au familii, prietene. Da, fotbalul e important, dar contează foarte mult conexiunea între munca pe care o faci și timpul liber“.

