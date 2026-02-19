Suspendare uriașă primită de Radu Petrescu după ce a „distrus“ meciul Petrolul – FC Argeș

Radu Petrescu, arbitrul de la Petrolul – FC Argeș, scor 2-1, a primit o suspendare drastică după greșeala dublă din finalul partidei de pe „Ilie Oană”.

Radu Petrescu a primit o suspendare de 12 etape în urma erorii de la partida din etapa #27 din Superliga. Vassaras nu va anunța public sancțiunea, dar șeful arbitrilor l-a chemat deja la raport pe arbitru și i-a transmis penalizarea, notează Gsp. Practic, această sancțiune semnifică faptul că Radu Petrescu nu va mai oficia nicio partidă în actualul sezon din Superliga. Din sezonul 2026-2027, „centralul” va reveni înapoi în circuitul delegărilor CCA.

Ce s-a întâmplat la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1

În minutul 86 al partidei Petrolul – FC Argeș, la scorul de 1-1, piteștenii au primit o lovitură liberă. Micovschi a bătut, Radu Petrescu a fluierat un fault în atac, înainte ca Sierra să marcheze. În urma reluărilor de la TV, nu a putut fi observat niciun faul în faza premergătoare golului. Deoarece „centralul” Petrescu a fluierat înainte ca mingea să intre în plasă faza nu a putut fi analizată la VAR.

Ulterior, Petrolul a reușit să mai înscrie, s-a impus, iar Dani Coman a avut o tiradă la adresa arbitrajului, motiv pentru care s-a ales cu o amendă dură (4000 de lei).

