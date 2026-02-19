Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă fără drept de apel de formația norvegiană Bodo/Glimt, cu scorul de 3-1, miercuri seară, în apropierea Cercului Arctic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Scandinavii au deschis scorul prin Sondre Brunstad Fet (20), dar nerazzurri au egalat la scurt timp, prin Francesco Pio Esposito (30). Liderul din Serie A a fost surprins apoi de două contraatacuri și a cedat de două ori, golurile fiind marcate de Jens Hauge (61) și Kasper Hoegh (64).

A fost pentru prima oară când o echipă italiană primește trei goluri de la o formație norvegiană într-un meci din cea mai importantă competiție intercluburi.

Newcastle, demonstrație de forță în Azerbaidjan

Newcastle United este ca și calificată în optimile de finală, după ce a surclasat cu scorul de 6-1 formația azeră Qarabag FK, chiar la Baku. Atacantul Anthony Gordon a marcat patru goluri pentru ”coțofene” (3, 32 – penalty, 33, 45+1 – penalty), iar Malick Thiaw (8) și Jacob Murphy (72) au completat lista marcatorilor. Golul de onoare al azerilor a fost reușit de Elvin Jafarguliev (54).

FC Bruges și Atletico Madrid au încheiat nedecis, 3-3, la capătul unui meci spectaculos. Atletico a condus cu 2-0 și 3-2, dar campioana Belgiei a revenit și a egalat. Julian Alvarez (8 – penalty), Ademola Lookman (45+4) și Joel Ordonez (autogol, 79) au punctat pentru iberici, în timp ce golurile echipei ”Blauw-Zwart” au fost reușite de Raphael Onyedika (52), Nicolo Tresoldi (60) și Christos Tzolis (89).

Bayer Leverkusen este cu un pas în optimile de finală, după 2-0 cu Olympiakos, la Pireu, prin ”dubla” cehului Patrik Schik (60, 63).

