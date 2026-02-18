PSG și Real Madrid, șanse mari la optimi în Ligă! Galatasaray a oferit șocul serii

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, și Real Madrid au obținut victorii în deplasare, marți seara, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

PSG a dispus cu 3-2 de AS Monaco, în Principat, după ce a fost condusă cu 2-0. Atacantul american Folarin Balogun a reușit o dublă (1, 18), dar campionii au revenit până la pauză. Mai întâi au ratat un penalty prin Vitinha (22), apoi Desiere Doue a redus din diferență (29), iar Achraf Hakimi a egalat (41). Doue (67) a marcat golul victoriei după ce monegascii au rămas în zece oameni imediat după pauză, rusul Aleksandr Golovin fiind eliminat (48).

Real Madrid s-a impus cu 1-0 la Lisabona în fața echipei locale Benfica, luându-și revanșa după ce în urmă cu trei săptămâni pierdea cu 2-4 și rata calificarea directă în optimi. Unicul gol al meciului a fost înscris de Vinicius Junior (50), dar felul provocator în care a sărbătorit reușita a produs tensiune în tribune și pe teren. Jocul a fost întrerupt aproape zece minute după ce brazilianul a acuzat că a fost insultat rasial de argentinianul Gianluca Prestianni.

Tensiune a existat și pe final, antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, protestând vehement pentru că Vinicius nu a primit al doilea cartonaș galben (85) la un fault comis, astfel că tehnicianul văzut două avertismente în decurs de câteva secunde din partea arbitrului Francois Letexier.

Galatasaray a făcut instrucție cu „Bătrâna Doamnă“

Galatasaray a făcut un pas mare spre optimile de finală după ce a învins-o pe Juventus Torino cu scorul de 5-2 (1-2), marți seară, la Istanbul.

Campioana Turciei a deschis scorul prin brazilianul Gabriel Sara (15), dar ”Bătrâna Doamnă” a egalat imediat, prin olandezul Teun Koopmeiners (16), care apoi a realizat dubla (32), aducând oaspeții în avantaj la pauză.

Un alt olandez, Noa Lang, adus de Galata de la Napoli, a fost artizanul victoriei gazdelor, cu o dublă (49, 75). Pentru Galata au mai marcat fundașul columbian Davinson Sanchez (60) și fundașul francez Sascha Boey (86), la doar trei minute de la intrarea sa pe gazon. Juve a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, fundașul columbian Juan Cabal, intrat la pauză, fiind eliminat (67).

În alt meci, început cu un sfert de oră întârziere din cauza unor probleme de trafic aglomerat, Borussia Dortmund a învins-o pe Atalanta Bergamo cu 2-0, prin golurile semnate de Serhou Guirassy (3) și Maximilian Beier (42).

