Alex Mitriță, mesaj pentru fanii Științei înainte de meciul cu Sparta Praga: „Ne vedem pe Ion Oblemenco!“

Alex Mitriță, atacantul care a reușit să devină un jucător important în Bănie, îi invită pe fani să vină la meciul pe care Universitatea Craiova îl joacă împotriva celor de la Sparta Praga.

Importanța confruntării l-a convins și pe Alexandru Mitriță să facă un apel către fani pentru a veni în număr cât mai mare să-i susțină pe jucători și să facă o atmosferă dificilă pentru adversari.

„Leilor, vă salut! Joi seară o să fiu în tribună alături de voi. E un meci extrem de important pentru noi toți, un meci care ne poate duce într-o primăvară europeană. Haideți să fim alături de băieți. Ne vedem pe Ion Oblemenco, ne vedem în vulcan. Vă pup și aveți grijă de voi”, a spus Alexandru Mitriță într-un mesaj pe contul oficial al Universității Craiova.

Calificarea în premieră în grupa principală din Conference League ar putea să fie dublată de un rezultat excepțional după cele 6 partide. Oltenii sunt aproape să meargă în faza eliminatorie, chiar după prima lor participare în grupa principală din Conference League. Un punct scos din partidele cu Sparta Praga și cu AEK Atena, în deplasare, ar fi de ajuns pentru alb-albaștri.

