Anzor Mekvabishvili merge pe mâna fanilor la meciul cu Sparta: „Nu este ușor să joci aici, pe Oblemenco!“

Universitatea Craiova și Sparta Praga se întâlnesc joi seară, de la ora 19.45, pe „Ion Oblemenco“, într-un meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeană a Conference League. Pentru a bifa această reușită, alb-abaștrii au nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate împotriva renumitei formații din Cehia.

„Toată lumea crede într-o victorie!“

Anzor Mekvabishvili a fost prezent la conferința de presă premergătoare partidei și a ținut să avertizeze în privința forței celor de la Sparta Praga. Totuși, acesta a evidențiat și faptul că, alături de fani, Universitatea Craiova poate răsturna orice calcule, exact cum a făcut-o și cu Mainz.

„Așteptăm un meci greu, pentru că Sparta Praga este un club istoric. Echipa noastră, cu stadionul plin, cu fanii lângă, poate face multe. Nu este ușor să joci aici. A fost greu cu Mainz, dar chiar am dat totul și ne-a ieșit. Nu avem presiune, este o experiență frumoasă, ne bucurăm de ea. Facem totul pentru victorie și împotriva Spartei.

Mainz joacă în Bundesliga, campionatul ceh e valoros, deci nu pot să stau și să compar cele două echipe. Cu toții vrem să ajungem cât se poate de sus în competiție. Cred că toată lumea, nu doar eu, credem în această victorie și cu sigurață o putem obține, ca să continuăm în competiție. Sper ca Universitatea să evolueze în fiecare an în competiții europene. Nu pot spune cine e favorită. Cine joacă mai bine va câștiga cel mai probabil. De fiecare dată când joc aici mă simt bine, pentru că fanii ne susțin necondiționat“, a declarat Anzor Mekvabishvili.