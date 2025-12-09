Cinci brigăzi româneşti vor oficia în cupele europene

Cinci partide din Liga Europa şi Conference League vor fi conduse de brigăzi din România, a anunţat frf.ro.

În Europa League, Marian Barbu va conduce duelul dintre VfB Stuttgart (Germania) şi Maccabi Tel-Aviv (Israel), programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45. El îi va avea alături pe conaţionalii Mircea Grigoriu şi Adrian Vornicu, asistenţi, şi pe al patrulea oficial Florin Andrei, în timp ce în camera VAR se vor afla Bram Van Driessche (Belgia) şi Rob Dieperink (Ţările de Jos).

Horaţiu Feşnic se va afla la centru la meciul Ludogoreţ (Bulgaria) – PAOK (Grecia), care se joacă tot joi, 11 decembrie, de la ora 19:45. Din brigada sa mai fac parte asistenţii Valentin Avram şi Alexandru Cerei, al patrulea oficial Rareş Vidican, iar în camera VAR vor fi Ovidiu Haţegan şi Adrian Costreie.

Cel mai bun arbitru român merge la Glasgow

La Glasgow, tot joi, 11 decembrie, de la 22:00, Istvan Kovacs va conduce partida dintre Celtic (Scoţia) şi AS Roma (Italia). „Centralul” român va fi ajutat de asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp ce în camera VAR Cătălin Popa şi, din Franţa, Jérôme Brisard.

Tot în Europa League, joi, 11 decembrie, ora 22:00, Radu Petrescu va arbitra meciul Celta (Spania) – Bologna (Italia), în care va fi implicat şi un internaţional român, Ionuţ Radu, titular în poarta formaţiei spaniole în acest sezon. Brigada îi mai cuprinde pe asistenţii Radu Ghinguleac şi Alexandru Vodă şi pe al patrulea oficial Cristian Moldoveanu. În camera VAR vor fi Darren England (Anglia) şi Marcel Bîrsan.

Avem o brigadă de arbitri şi în Conference League, joi, 11 decembrie, de la 22:00: Andrei Chivulete a fost delegat la jocul dintre Lech Poznań (Polonia) şi Mainz (Germania). El va fi ajutat de asistenţii Marius Badea şi Cristi Ilinca, de al patrulea oficial George Roman şi, din camera VAR, de Sebastian Colţescu şi Cristina Trandafir.

Citeşte şi: Seară specială în Bănie! Moș Crăciun și jucătorii Ştiinţei le-au oferit copiilor momente de neuitat





