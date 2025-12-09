Seară specială în Bănie! Moș Crăciun și jucătorii Ştiinţei le-au oferit copiilor momente de neuitat

Luni seară, Universitatea Craiova a transformat tradiționala Sărbătoare a Pomului de Crăciun într-un adevărat spectacol alb-albastru în Sala Polivalentă. Moş Crăciun şi-a făcut apariţia spectaculos în faţa micilor fotbalişti ai Universităţii Craiova, dar nu oricum, ci încărcat cu cadouri şi sfaturi preţioase.

Copiii i-au primit cu entuziasm pe jucători Universităţii Craiova, pe „Maximii“ clubului și pe Gașca Zurli, care au contribuit la o atmosferă de poveste. Printre cei mai aclamați fotbaliști s-au numărat Bancu, Mora și Nsimba, în timp ce căpitanul Ştiinţei și Laurențiu Popescu au venit chiar alături de propriii copii, integrați rapid în spiritul echipei.

Evenimentul alb-albastru a inclus colinde, momente artistice și reamintirea unor clipe istorice, precum victoria cu Bordeaux din urmă cu 43 de ani. Gașca Zurli a animat publicul, iar jucători precum Vasile Mogoș și Bancu au intrat în ritmul melodiilor.

Nicuşor Bancu, mesaj de impact pentru cei mici

Deși suspendat pentru meciul cu Sparta Praga, Nicușor Bancu le-a adresat copiilor un mesaj mobilizator: i-a încurajat să muncească, să creadă în visul lor și să fie alături de echipă la partida de joi, care poate aduce o nouă performanță istorică.

„Mă bucur că sunteți aici, din nou, lângă Știința. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți zi de zi. Știu că nu este ușor, am trecut prin asta și știu cum este. Vreau să fiți muncitori, să ascultați de antrenori. Doar așa puteți ajunge la o echipă mare, așa cum este Universitatea Craiova.

Sunteți din ce în ce mai mulți și asta arată cât de mult ne iubiți. Asta ne arată că din vară, de când a început sezonul, am reușit să facem niște lucruri foarte frumoase. Aș vrea ca joi să vă luați părinții și să veniți să ne susțineți. Împreună putem să atingem încă o performanță istorică pentru acest club. Vă urez un Crăciun fericit și un an nou plin de realizări. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi“, a spus și Nicușor Bancu.

Filipe Coelho, întâmpinat cu urale de juniorii Universităţii

La rândul său, antrenorul Filipe Coelho, deja foarte apreciat de suporteri, a fost întâmpinat cu aplauze puternice. El le-a transmis celor mici că reprezintă viitorul Universității Craiova și i-a îndemnat să rămână optimiști, ambițioși și să susțină echipa până la finalul sezonului.

„Bună seara. În primul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în această seară, că sunteți atât de buni cu echipa de fiecare dată. Sunteți o parte importantă din echipa noastră. Sunteți viitorul Universității Craiova! Trebuie să vă urmați visele, să fiți fericiți. Totul este posibil. Vă urez un Crăciun fantastic și hai să rămânem împreună până la finalul campionatului“, a punctat Filipe Coelho.

Trei „lei“, premiaţi la Super Gala Fantaik 2025

În aceeaşi zi cu evenimentul din Bănie a avut loc, la Bucureşti, Super Gala Fanatik 2025. Acolo, trei dintre jucătorii Universităţii Craiova, în speţă Ştefan Baiaram, David Matei şi Oleksandr Romanchuk au fost prezenţi şi ulterior premiaţi pentru reuşitele extraordinare din acest sezon.

Oleksandr Romanchuk a primit titlul de „fundașul anului“, Ștefan Baiaram a fost desemnat „mijlocașul anului“, în timp ce tânărul David Matei a fost considerat „promisiunea anului“.

De menţionat că oficialii grupării din Bănie au făcut un efort extraordinar pentru ca jucătorii ce vor fi premiați la Super Gala Fanatik 2025 să fie prezenți la eveniment, în ciuda faptului că programul echipei este extrem de aglomerat.

Astfel, conducerea Universității Craiova, într-un gest fără precedent pentru o distanţă atât de scurtă, cum este cea dintre Craiova şi Bucureşti, a închiriat un avion privat pentru ca fotbaliștii Ştiinţei să poată fi prezenți la Super Gala Fanatik 2025. Cei trei jucători au plecat de la Craiova spre București la ora 14:45 și au aterizat în capitală după 20 de minute de zbor, a notat Fanatik.

