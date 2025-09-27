Veste tragică la Universitatea Craiova! Ion Jianu, omul ce a scris cele mai multe cărți despre Craiova Maxima, s-a stins din viață. Tristul anunț a fost făcut chiar de clubul din Bănie.

Tristul anunț a fost făcut în jurul orei prânzului chiar de clubul inimii sale, Universitatea Craiova.

„Veste tristă. Astăzi ne-a părăsit Ion Jianu, ambasador al Universității Craiova și autor al cărților dedicate clubului. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a scris Universitatea Craiova pe rețelele de socializare.

Ion Jianu și-a dedicat cariera scriind despre Universitatea Craiova și legendele sale. De-a lungul vieții, el a devenit autorul a nenumărate cărți despre fotbalul din Bănie. Jianu nu a scris cărți doar despre Craiova Maxima, ci și despre jucătorii acesteia, individual. Ultima carte pe care a scris-o în timpul vieții sale a fost despre Gabriel Boldici, cel care a fost, la rândul său, aproape de o tragedie în urmă cu câteva zile.

Printre operele sale se regăsesc titluri precum: „Frumoșii nebuni ai Craiovei Maxima”; „Patimile lui Crișan”; „Oblemenco, meciul cu viața” sau „Fenomenul Universitatea Craiova ’91 (La Craiova, revoluția a început mai devreme)”. Ultima sa carte a fost dedicată lui Gabriel Boldici, unicul fotbalist ce a fost prezent la ambele eventuri, în 1981 și 1991.

Dumnezeu să-l odihnească!

