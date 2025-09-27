Mihai Rotaru, după U Craiova – Dinamo 2-2: „Ar trebui suspendați 7 etape Cojocaru și Chivulete!“

14.5 C
De Tiberiu Cocora

Mihai Rotaru a făcut iureș după U Craiova – Dinamo 2-2. Patronul oltenilor consideră că echipa sa a fost „furată” de brigada de arbitri. Acesta e de părere că Danny Armstrong trebuia și el eliminat la faza din minutul 65. Atunci, doar Nicușor Bancu a văzut cartonașul roșu pentru că l-a lovit cu piciorul pe mijlocașul scoțian. 

„E o seară proastă. Nu doar pentru noi, pentru toată lumea. A fost o ticăloșie în seara asta, cum a înțeles brigada să conducă meciul. Ambii jucători trebuiau eliminați, mai mult Armstrong, că el îl lovește în piept pe Bancu. Nu poți să vii și să îți bați joc de 22.000 de oameni. Alte faulturi nedate, două galbene clare pentru Dinamo nedate. Este incredibil ce s-a întâmplat în seara asta. Nici tu Chivulete, nici tu Cojocaru nu îți bați joc de oameni!

Am fost amendați după ce Sorin Cârțu l-a numit ‘arbitru criminal’ (n.r. – pe Cojocaru) după ce Mateiu a avut mandibula spartă și nu a dat nimic. Nu cred că cineva, de pe stradă, sau dacă joacă handbal, zice că nu trebuia eliminat Armstrong. La Armstrong se vede clar intensitate și intenție! Rușine, Chivulete, rușine, Cojocaru, rușine acestei brigăzi. Ar trebui suspendați 7 etape! E Cojocaru. Nici măcar nu e un arbitru de top. De ce îți bați joc de noi? Trimite un arbitru de top”, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

Citește și: U Craiova – Dinamo 2-2 final / Știința și-a dorit, dar în 10 nu i-a ieșit!

