U Craiova – Dinamo 2-2 final / Știința și-a dorit, dar în 10 nu i-a ieșit!

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu Dinamo București, 2-2 (1-1), vineri seară, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Disputa din Bănie a fost precedată și de un scandal pe tunelul spre vestiare, între jucătorii celor două echipe, pe fondul nervilor și al tensiunii.

Repriză echilibrată, Craiova puțin mai periculoasă

Craiova a început temătoare jocul, cu trac, parcă afectată de eșecul de la Galați, din runda precedentă. Dinamo a profitat, a presat destul de bine în primele 15 minute și a fost răsplătită. Alexandru Musi a deblocat tabela în minutul 17, după ce mingea a ajuns în gheata sa, în mijlocul careului, în urma unei șut în bară a lui Perica. Bucuria dinamoviștilor a durat doar trei minute, pentru că Teles a fructificat în gol o pasă excelentă a lui Baiaram și a restabilit egalitatea pe tabelă. Până la intrarea la cabine au mai fost câteva oportunități de gol pentru Universitatea, dar, de fiecare dată, Assad nu a găsit ținta. La pauză a fost egal, 1-1.

Bancu eliminat, Armstrong iertat!

În stilul caracteristic, Craiova a revenit în forță de la cabine. A presat încă din primele minute, iar golul doi a picat în minutul 49. Badelj s-a înălțat perfect în urma unui corner și l-a lăsat fără replică pe Epassy. Când totul părea că decurge în favoarea Științei, a urmat un moment nedorit de suflarea alb-albastră: cartonaș roșu pentru Nicușor Bancu. Acesta nu a fost taxat de Cojocaru în primă instanță, dar VAR-ul a intervenit și a schimbat decizia. Mai mult de atât, Armstrong nu a primit eliminare la aceeași fază, după ce i-a pus crampoanele pe piept căpitanului Craiovei. Din acel moment, spiritele s-au încins și mai mult.

Din acel moment, Dinamo s-a năpustit asupra Craiovei. Karamoko a irosit o ocazie enormă, din mijlocul careului advers. Totuși, golul oaspeților a venit în minutul 90, prin Pop, care nu l-a mai iertat pe Ișenko din a doua încercare. Karamoko a avut golul victoriei în gheată, dar portarul Craiovei a respins. S-a încheiat 2-2, iar cele două echipe rămân la patru puncte distanță una de cealaltă.

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Screciu, Badelj – Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău (73, Anzor), Bancu (cpt.) – Baiaram (69, Ștefan), Assad (73, Nsimba). Antrenor: Mirel Rădoi.

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț (73, Pop) – Kyriakou (79, Soro), Mărginean (57, Milanov), Cîrjan – Musi (79, Caragea), Perica (57, Armstrong), Karamoko. Antrenor: Zeljko Kopic.

