Cupa României / Știința, o nouă încleștare cu FCSB! Alb-albaștrii au deplasări lungi

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Cupa României Betano, sezonul 2025/26, faza grupelor. La tragerea la sorți de astăzi, Știința, care s-a aflat în prima urnă valorică, a fost repartizată în grupa B, alături de FCSB (urna 1), Petrolul Ploiești și UTA Arad (urna 2), respectiv CS Gloria Bistrița și CS Sănătatea Cluj (urna 3).

La fel ca în sezoanele anterioare, fiecare echipă va disputa doar 3 meciuri în faza grupelor, unul cu formația care provine din aceeași urnă, respectiv câte unul cu o singură echipă din celelalte două urne valorice.

Astfel, programul Universității Craiova din grupele Cupei României este următorul:

Etapa 1: UTA Arad vs. Universitatea Craiova, 29.10.2025.

Etapa 2: CS Gloria Bistrița vs. Universitatea Craiova, 03.12.2025.

Etapa 3: Universitatea Craiova vs. FCSB, dată neclară încă (18.12.2025).

În cazul în care termină grupa pe locul 1, Universitatea va avea meciul din sferturi pe teren propriu, împotriva ocupantei locului secund din grupa A (CFR Cluj, Rapid București, Metaloglobus, FC Argeș, CSC Dumbrăvița, CSM Slatina). Apoi, dacă va avansa în faza semifinalelor, va juca în deplasare.

Dacă se va clasa pe locul secund, echipă noastră va merge în faza următoare pe terenul câștigătoarei aceleiași grupe A, iar semifinala o va juca pe teren propriu, în cazul unei calificări.

Prima etapă se va disputa în jurul datei de 29 octombrie. A doua etapă este preconizată să se desfășoare pe 3 decembrie, iar ultima – pe 17 decembrie. Sferturile de finală sunt programate pentru 4 martie 2026, semifinalele – 22 aprilie 2026, iar finala va avea loc pe 13 mai 2026. Toate meciurile se joacă într-o singură manșă, inclusiv cele din fazele eliminatorii.

Citește și: CCA o înfurie din nou pe Știința! Un arbitru contestat de Rotaru și Cârțu va oficia meciul cu Dinamo







