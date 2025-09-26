16.2 C
Craiova
vineri, 26 septembrie, 2025
CCA o înfurie din nou pe Știința! Un arbitru contestat de Rotaru și Cârțu va oficia meciul cu Dinamo

CCA o înfurie din nou pe Știința! Un arbitru contestat de Rotaru și Cârțu va oficia meciul cu Dinamo

De Tiberiu Cocora

Universitatea Craiova o va întâlni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe Dinamo Bucureștit, într-o partidă contând pentru etapa 11-a din Superligă.

CCA a hotărât ca întâlnirea din Bănie, programată vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, să fie condusă de Adrian Cojocaru. În urmă cu doar jumătate de an, „centralul” a fost făcut praf de Mihai Rotaru, după ce a „distrus“ un meci al Universității Craiova. După acuzațiile extrem de dure, Rotaru a fost imediat sancționat de Comisia de Disciplină a FRF. El a primit un avertisment și o amendă de 5.000 de lei pentru afirmațiile calomnioase de la acea vreme, notează Fanatik.

Se pare că nici de această dată CCA nu a ținut cont de doleanțele oltenilor și l-a trimis pe Cojocaru la derby-ul cu Dinamo. Acesta va fi ajutat de asistenții Alexandru Vișan și Alexandru Corb, iar rezervă va fi Iulian Călin. În camera VAR se vor afla Florin Chivulete și Cosmin Bojan.

După disputarea a 10 etape din SuperLiga, Universitatea Craiova este lider cu 23 de puncte, dar a pierdut runda precedentă primul joc din campionat, scor 0-1 în deplasare cu Oțelul Galați. Dinamo se află pe poziția a treia, cu 19 puncte, după ce a ratat șansa de a se apropia de locul 1 în urma remizei cu Farul, scor 1-1.

