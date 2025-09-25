Mirel Rădoi avertizează înainte de U Craiova – Dinamo: „Cine se gândește la Rakow, este scos din lot!“

Universitatea Craiova şi Dinamo Bucureşti se întâlnesc vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”, într-un meci contând pentru etapa a 10-a din Superliga României. Acesta este unul dintre cele mai aşteptate meciuri ale rundei, faţă în faţă fiind două dintre cele mai în formă echipe din campionat.

Chiar dacă diferenţa faţă de locul secund este de patru puncte şi indiferent de rezultatul de vineri seară Ştiinţa nu poate fi „detronată“ din fotoliul de lider, alb-albaştrii nu concep decât victoria în acest derbi.

Despre ultima bătălie a sezonului au vorbit joi, în cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Ştiinţei, Mirel Rădoi şi jucătorul Vladimir Screciu. Rădoi a anunțat că va lua o decizie radicală în cazul în care jucătorii nu vor fi 100% cu mintea doar la meciul cu Dinamo.

„În momentul acesta, cel mai important joc e cel cu Dinamo. Cine se gândește la Rakow, poate pleca acasă, cu familia. Cine se gândește la Rakow și simt eu acest lucru, este scos din lot. Nu trebuie să ne stea deloc mintea la ce partide urmează, doar Dinamo contează. Avem probleme minore, nu este ceva important. Poate juca oricine, totul depinde de ei, de forma lor, de cum se prezintă atât din punct de vedere fizic, cât și psihic“, a spus Rădoi.

U Craiova – Dinamo, primul derby adevărat al sezonului pentru Rădoi

Despre meci, tehnicianul alb-albaştrilor a menţionat că echipa este pregătită de „primul derby adevărat al szonului“.

„Va fi primul derby adevărat, chiar dacă am jucat și cu cele două echipe din Cluj. Este un derby mult așteptat de suporteri, de jucători, de toată lumea. Sper să nu fie probleme în tribune, iar spectacolul să fie doar în teren. Ne-am pregătit și nu este nevoie de nicio motivație în plus. Va fi un meci spectaculos, la nivel de posesii suntem primele două echipe din campionat. Sunt echipele cu cele mai multe ocazii, care aduc centrări multe, deci toate datele anunță un joc spectaculos. Chiar dacă vom primi gol, trebuie să câștigăm acest meci.

Suntem favoriți pentru că jucăm acasă. Al doilea motiv ar fi pentru că suntem lideri. Totuși, într-un derby se poate întâmpla orice. Dinamo, cu Farul a intrat relaxată după pauză și a clacat, a fost taxată. Va fi greu să luăm cele trei puncte, pentru că atunci când întâlnești echipa de pe primul loc, vrei să câștigi. Toate echipele vor să bată liderul. Aceste meciuri trebuie să ne întărească mai mult. E greu să preconizezi cine pe ce loc termină. Totul e imprevizibil în fotbal. Acest play-off este temporar, nu putem spune că acestea vor fi echipele din play-off“, a mai spus antrenorul Universității Craiova.

Screciu: „Cu toții știm ce înseamnă să vină Dinamo în Bănie!“

De asemenea, cu nerăbdare aşteaptă meciul de vineri şi Vlasimir Screciu, fundaşul Craiovei. Acesta se gândeşte doar la victorie şi speră ca echipa să se revanşeze faţă de fani.

„Abia aștept meciul. Vine Dinamo la noi, cu toții știm ce înseamnă să vină Dinamo în Bănie. Trebuie să ne luăm revanșa față de suporteri, pentru că în meciul precedent nu am reușit să câștigăm. Ne gândim să câștigăm jocul, ca să ne distanțăm de ei, nu ne gândim că rămânem pe primul loc și în caz de eșec. Urmează o săptămână importantă pentru noi, dar luăm totul treptat. Meritul este al nostru, al tuturor, că suntem la patru puncte distanță de celelalte și chiar mă bucur din suflet pentru că munca noastră dă roade“, a completat şi Vladimir Screciu.

