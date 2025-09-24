Haos la Craiova, la meciul de futsal dintre România și Ungaria! Ultrașii români au intrat pe teren să se bată

Haos total la meciul de futsal dintre România și Ungaria, de la Craiova! Mai puțin de cinci minute s-a jucat fotbal pe parchet, pentru că ultrașii români au intrat pe terenul de joc și au început să se ia la bătaie. Jandarmeria a intervenit la timp și a evacuat rapid cele două galerii ale României.

Se pare că a fost vorba despre un conflict între două facțiuni rivale din Peluza Sud Craiova, care s-au certat și despărțit în urmă cu ceva timp, una dintre ele fiind condusă de Andrei Preda, zis „Gogoașă”. Cele două grupuri de suporteri au fost evacuate destul de rapid de către jandarmerie și astfel meciul a putut fi reluat după ceva timp.

Au fost afișate și bannere anti Adrian Mititelu, s-au aprins fumigene și au avut loc și scandări xenofobe.

A fost eșec în tur, la Debrecen

Pe 18 septembrie, Ungaria a învins-o pe România la Főnix Aréna din Debrecen în turul acestui baraj. Maghiarii s-au impus cu scorul de 3-2, iar „tricolorii” au nevoie neapărat de o victorie în retur.

Partida contra vecinilor noștri va aduce la Polivalentă peste 3.500 de români. Fanii au format cozi imense cu câteva minute înainte de start pentru a intra în sală, care va fi plină până la refuz.

