Liga 2 | Programul / rezultatele meciurilor din etapa 5

Sâmbătă, 30 august – ora 11.00: CS Afumaţi – Metalul Buzău, Poli Iaşi – CSM Slatina, CS Tunari – FC Voluntari, Concordia Chiajna – Gloria Bistrița, CSM Reşiţa – Ceahlăul Piatra Neamţ, ASA Tg. Mureş – AFC Câmpulung Muscel; ora 11.30: FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti; ora 14.00: Sepsi Sfântu Gheorghe – Olimpia Satu Mare.
Duminică, 31 august – ora 11.00: Corvinul Hunedoara – CSC Şelimbăr; ora 11.30: CS Dinamo Bucureşti – FC Bacău.
Marti, 2 septembrie – ora 19.30: Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa.
Clasament: 1. Tg. Mureş 10 puncte (golaveraj 10-3), 2. Steaua 10 (9-3), 3. Corvinul 10 (4-0), 4. Voluntari 10 (4-1), 5. Reşiţa 9 (13-4), 6. Bihor 9 (9-5), 7. Chiajna 7 (12-5), 8. Chindia 7 (8-5), 9. Iaşi 7 (5-2), 10. Afumaţi 7 (6-4), 11. Ceahlăul 7 (5-9), 12. Sepsi 5 (3-3), 13. Bacău 4 (6-7), 14. Buzău 4 (4-5), 15. CS Dinamo 4 (4-7), 16. Dumbrăviţa 3 (7-10), 17. Bistrița 3 (3-6), 18. Câmpulung 3 (4-13), 19. Tunari 2 (5-8), 20. Slatina 1 (2-6), 21. Şelimbăr 0 (2-9), 22. Satu Mare 0 (4-14).
