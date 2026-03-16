Judo / Trei medalii pentru sportivii de la LPS Petrache Trişcu la CN U14

În perioada 14-15 martie a avut loc Concursul Naţional Individual U14 de judo, competiţie care a reunit cei mai talentaţi tineri judoka din ţară. Printre participanţi s-au numărat şi mai mulţi sportivi de la LPS Petrache Trişcu din Craiova, club care a reuşit să obţină rezultate notabile.

La finalul competiţiei, judoka de la LPS „Petrache Trişcu” s-au întors acasă cu trei medalii: două de aur şi una de argint.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului a urcat Radu Kupferman, care a cucerit medalia de aur la categoria -60 kg masculin, după o evoluţie foarte bună pe parcursul întregului turneu.

Totodată, Ianis Dinescu a obţinut medalia de aur la categoria -46 kg masculin, în timp ce Antonia Săftescu a câştigat medalia de argint la categoria -36 kg feminin.

Cei trei sportivi sunt pregătiţi de antrenorul Mihai Voinea, iar rezultatele obţinute confirmă munca depusă în cadrul clubului craiovean şi potenţialul tinerilor judoka.

