Baschet / Jordan Skipper-Brown, noul jucător al SCMU Craiova

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a anunțat, miercuri seară, transferul jucătorului american Jordan Skipper-Brown.

Înalt de 1.98 metri, Skipper-Brown evoluează pe pozițiile 3-4. Ultima sa experiență a venit în al doilea eșalon din campionatul Turciei, la Trabzonspor, unde în nouă apariții a avut medii de 5.3 puncte, 5.7 recuperări și 1.3 pase decisive.

Jordan a făcut pasul spre Bătrânul Continent în 2022, iar primul său sezon și l-a împărțit între două formații din BNXT League: Leuven Bears și Basic-Fit Brussels Basketball. În sezonul 2023/24 el a jucat pentru Hopsi Polzela și PBC Astana.

Înaintea acestor experiențe la nivel profesionist, noul jucător al Craiovei a jucat timp de trei sezoane în NCAA, pentru Eastern Illinois Panthers și Murray State Racers.

Jordan Skipper-Brown ar putea debuta pentru SCM U Craiova sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 19:00, în meciul din deplasare cu SCM Timișoara.

Citește și: Atât a fost la Brisbane! Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața liderului mondial