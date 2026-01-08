0.1 C
Craiova
joi, 8 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportBaschetBaschet / Jordan Skipper-Brown, noul jucător al SCMU Craiova

Baschet / Jordan Skipper-Brown, noul jucător al SCMU Craiova

De Tiberiu Cocora

Echipa masculină de baschet SCMU Craiova a anunțat, miercuri seară, transferul jucătorului american Jordan Skipper-Brown.

Înalt de 1.98 metri, Skipper-Brown evoluează pe pozițiile 3-4. Ultima sa experiență a venit în al doilea eșalon din campionatul Turciei, la Trabzonspor, unde în nouă apariții a avut medii de 5.3 puncte, 5.7 recuperări și 1.3 pase decisive.

Jordan a făcut pasul spre Bătrânul Continent în 2022, iar primul său sezon și l-a împărțit între două formații din BNXT League: Leuven Bears și Basic-Fit Brussels Basketball. În sezonul 2023/24 el a jucat pentru Hopsi Polzela și PBC Astana.

Înaintea acestor experiențe la nivel profesionist, noul jucător al Craiovei a jucat timp de trei sezoane în NCAA, pentru Eastern Illinois Panthers și Murray State Racers.

Jordan Skipper-Brown ar putea debuta pentru SCM U Craiova sâmbătă, 10 ianuarie, de la ora 19:00, în meciul din deplasare cu SCM Timișoara.

Citește și: Atât a fost la Brisbane! Sorana Cîrstea s-a înclinat în fața liderului mondial

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA