Să vină medaliile! Două echipaje româneşti sunt în finale la Mondialele de canotaj

Sportivii români s-au calificat, în această dimineață, în primele finale la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai. Simona Radiș, Magdalena Rusu, Florin Arteni și Florin Lehaci sunt cei 4 sportivi care s-au impus în semifinalele probelor de dublu rame, urmând a concura pentru medalii.

În cursa pentru medalii au rămas perechile de dublu rame feminin și masculin, care au terminat pe primul loc în semifinale, în timp ce echipajul de patru vâsle masculin, format din Alexandru Gherasim, Nicu Chelaru, Cristian Nicoară și Bogdan Horodișteanu, s-a clasat pe locul 4.

La dublu rame feminin, Simona Radiș și Magdalena Rusu au terminat cursa în 6:58,53, calificându-se în finală cu cel mai bun timp din cele două semifinale.

La dublu rame masculin, Florin Arteni și Florin Lehaci au reușit o performanță similară, oprind cronometrul după 6:21,99, cu aproape 4 secunde mai rapid decât echipajul Noii Zeelande, care a fost pe primul loc în cealaltă semifinală.

Cei 4 români vor concura pentru medalii joi dimineață, finalele A ale probei de dublu rame feminin și masculin fiind programate de la orele 09:30, respectiv 09:44 (ora României).

România este reprezentată de 39 de sportivi la Campionatele Mondiale de canotaj de la Shanghai, care au loc în perioada 21-28 septembrie.

Componența echipajelor României la Campionatele Mondiale:

Masculin:

Schif simplu (M1x) – Mihai Chiruță

Dublu rame (M2-) – Florin Arteni, Florin Lehaci

Dublu vâsle (M2x) – Andrei Cornea, Marian Enache

Patru rame (M4-) – Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă

Patru vâsle (M4x) – Alexandru Gherasim, Iulian Chelaru, Andrei Lungu, Cristian Nicoară, Florin Horodișteanu

8+1 (M8+) – Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Eduard Moldovan, Bogdan Baitoc, Leontin Nuțescu, Cosmin Pleșescu, Fabrizio Scripcariu, Constantin Adam, Claudiu Neamțu, Adrian Munteanu, Mateus Cozminciuc

Feminin

Dublu rame (W2-) – Magdalena Rusu, Simona Radiș

Dublu vâsle (W2x) – Bianca Ifteni, Mariana Dumitru

Patru rame (W4-) – Ancuța Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam, Amalia Bereș

Patru vâsle (W4x) – Emanuela Ciotău, Alexandra Ungureanu, Andrada Moroșanu, Mădălina Ioana Cornea

8+1 (W8+) – Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia Bălăucă, Iuliana Buhuș, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereș, Victoria Petreanu

Mixt

Dublu vâsle mixt (Mix2x) – Andrei Cornea, Mădălina Ioana Cornea

8+1 mixt (Mix8+) – Andrada Moroșanu, Maria Lehaci, Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă, Ciprian Tudosă, Magdalena Rusu, Simona Radiș, Victoria Petreanu

