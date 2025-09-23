Trei românce vor intra pe tabloul principal de la Beijing

Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 42 mondial), Sorana Cîrstea (35 de ani, numărul 64 WTA) și Gabriela Ruse (27 de ani, locul 98 WTA) sunt prezente pe tabloul primului turneu important din sezonul asiatic de hard, cel de la Beijing.

Jaqueline Cristian, poziționată cel mai sus în clasamentul mondial, pe treapta 42, va juca pentru a doua oară în concursul din capitala Chinei. Ea o va înfrunta în prima rundă pe spaniola Jessica Bouzas Maneiro (22 de ani), ocupanta poziției 48 în lume. Va fi prima lor întâlnire în circuitul profesionist.

Românca a avansat până în turul 3 la precedenta prezență de la Beijing, din 2024. Le-a învins pe Anna Bondar (Ungaria), Barbora Krejcikova (Cehia), pentru prima ei victorie în fața unei jucătoare de Top 10, cedând în fața altei cehoaice, Karolina Muchova, 1-6, 3-6.

Sorana ţşi experienţa de la Beijing

Sorana Cîrstea, ocupantă a locului 64 WTA, o va întâlni pe Caroline Dolehide (27 de ani) în turul întâi de la Beijing, o premieră pentru cele două. Experimentata jucătoare română a disputat zilele trecute turneul de la Seul, fiind eliminată în runda secundă de Iga Swiatek.

Românca va fi prezentă pentru a șaptea oară pe grila principală a turneului chinez și a opta în total. Debutul a fost în 2009, iar în 2017 a reușit cel mai valoros traseu, mergând până în sferturi de finală, unde a pierdut în fața Jelenei Ostapenko. Cel mai recent a evoluat în 2023, anul trecut nu a jucat, fiind accidentată la picior.

Ruse se întoarce pe teren

Gabriela Ruse, aflată pe locul 98 WTA, nu a jucat de la US Open încoace. În concursul din capitala Chinei a debutat anul trecut, când a depășit calificările, dar a pierdut în turul inaugural în fața unei favorite locale, Sijia Wei. Anul acesta va juca împotriva slovacei Rebecca Sramkova, ocupantă a poziției 55 în lume.

Cele două s-au mai întâlnit o dată, în 2023, într-un turneu ITF cu premii de 35.000 de dolari, pe hard, când Sramkova s-a impus în turul 1 cu 7-5, 6-1. Slovaca a jucat și ea tot o dată la Beijing, anul trecut, atingând turul al treilea.

Citeşte şi: Tenis de masă / CSM Craiova, locul al 3-lea la finele turului Campionatului Național





