Medicamentele pentru colesterol ar putea începe de la 30 de ani. Avertismentul medicilor

Tot mai multe studii arată că problemele cardiovasculare pot începe mult mai devreme decât se credea. Noile recomandări medicale sugerează că milioane de persoane ar putea avea nevoie de tratament pentru colesterol încă de la 30 de ani, pentru a preveni infarctul și accidentul vascular cerebral.

Nu mai aștepta: prevenția începe mai devreme

Noile ghiduri publicate de Colegiul American de Cardiologie și Asociația Americană a Inimii schimbă abordarea clasică. Dacă până acum riscul era analizat pe 10 ani, specialiștii vorbesc acum despre un risc calculat pe 30 de ani sau chiar pe întreaga viață.

Asta înseamnă că un tânăr aparent sănătos poate avea, de fapt, un risc ridicat pe termen lung, potrivit CNN.

Cine ar trebui să fie atent

Medicii recomandă evaluări mai stricte pentru persoanele de peste 30 de ani care:

au colesterol LDL peste 160 mg/dl,

au rude cu boli de inimă apărute devreme,

prezintă alți factori de risc (fumat, obezitate, sedentarism).

În aceste cazuri, tratamentul cu statine poate fi luat în calcul, alături de schimbarea stilului de viață.

De ce este important să începi devreme

Colesterolul „rău” (LDL) se acumulează în timp pe pereții arterelor. Procesul începe lent, uneori încă din tinerețe, fără simptome.

Cu cât expunerea la colesterol ridicat este mai lungă:

cu atât crește riscul de infarct,

cu atât apar mai devreme complicațiile.

Reducerea colesterolului din timp înseamnă mai puține depuneri și o inimă mai sănătoasă pe termen lung.

Stilul de viață rămâne cheia

Chiar dacă medicamentele pot ajuta, medicii subliniază că baza este prevenția:

alimentație echilibrată, cu mai puține grăsimi,

mișcare zilnică,

controale periodice (analize de sânge),

menținerea unei greutăți normale.

În România, analizele de colesterol pot fi făcute simplu, prin medicul de familie.

Decizia nu se ia la întâmplare

Specialiștii atrag atenția că tratamentul nu este automat pentru toată lumea. Este nevoie de:

evaluare medicală completă

discuție medic–pacient

analizarea riscurilor și beneficiilor

Un mesaj clar pentru tineri

Noile recomandări transmit un semnal important: bolile de inimă nu mai sunt doar problema vârstei înaintate. Ignorarea colesterolului la 30 de ani poate avea consecințe grave mai târziu.

Citește și: Accident pe DN7, la Bujoreni: ambulanță în misiune implicată într-o coliziune