Care sunt cauzele sindromului de oboseală cronică

Sindromul oboselii cronice afectează milioane de oameni din întreaga lume. Este cunoscut și sub numele de encefalomielită mialgică (EM/SOC). Acesta provoacă oboseală severă și persistentă, care nu se ameliorează odată cu odihna și poate avea un impact semnificativ asupra vieții de zi cu zi.

Până la 3,3 milioane de adulți numai în Statele Unite ale Americii se confruntă cu sindromul oboselii cronice, deși mulți rămân nediagnosticați din cauza naturii sale dificile, conform estimărilor recente, potrivit doc.ro.

Este mai frecvent la femei și începe adesea între 30 și 50 de ani

Deși sindromul oboselii cronice poate afecta pe oricine, este mai frecvent la femei și începe adesea între 30 și 50 de ani. Afecțiunea nu este doar „senzația de oboseală” – este o boală biologică care implică mai multe sisteme ale corpului, inclusiv sistemele imunitar, nervos și endocrin.

Această afecțiune se caracterizează prin persistența pentru 6 luni sau mai mult, în cazurile severe, a oboselii accentuate. Aceasta se însoțește de cele mai multe ori de dureri musculare, dureri de cap, diminuarea capacității de concentrare, febră, sau simptome gastrointestinale.

Sindromul de oboseală cronică este o boală pe termen lung

Sindromul de oboseală cronică este o boală pe termen lung caracterizată prin oboseală extremă care interferează cu activitățile normale. Este adesea numită encefalomielită mialgică (EM/SOC) pentru a sublinia aspectele neurologice și inflamatorii – „mialgic” înseamnă durere musculară, iar „encefalomielită” se referă la inflamația creierului și a măduvei spinării. Afecțiunea poate varia de la ușoară, în care oamenii pot încă lucra sau studia cu ajustări, până la severă, în care indivizii pot fi imobilizați la pat și au nevoie de îngrijire permanentă.

Cercetări recente evidențiază modul în care sindromul de oboseală cronică afectează producția de energie a organismului, răspunsul imun și funcțiile autonome, cum ar fi reglarea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale. De exemplu, studiile arată o utilizare deficitară a oxigenului în timpul exercițiilor fizice și inflamație cronică de nivel scăzut la pacienți.

Diagnosticul, pus numai după excluderea altor afecțiuni medicale

Cauza acestei afecțiuni este necunoscută. Diagnosticul poate fi pus numai după excluderea altor afecțiuni medicale sau psihiatrice ce generează oboseală cronică. Unele persoane dezvoltă acest sindrom după o infecție virală sau bacteriană, cum ar fi gripa, dar nu există dovezi în acest sens.

Alte teorii incriminează sistemul imun, sistemul nervos, sistemul endocrin (hormonii și glandele) și istoria familială (cazuri în rândul membrilor familiei). Cu toate acestea, nu există destule dovezi pentru nici una dintre aceste teorii.

Care sunt simptomele

Principalul simptom al acestui sindrom este oboseala sau extenuarea severă care durează de cel puțin 6 luni și nu se ameliorează semnificativ la odihnă.

Gradul severității este atât de ridicat încât afectează funcționarea profesională, socială și personală.

Alte simptome asociate sunt:

Tulburări de memorie, confuzie, afectarea capacității de concentrare

Dureri în zona cervicală (dureri de gât)

Ganglioni limfatici ușor măriți de volum la nivelul gâtului sau axilei

Dureri articulare fără roșeață sau tumefiere locală

Mialgii

Cefalee (durere de cap) ale cărei caracteristici sunt diferite față de cele cunoscute de pacient

Tulburări de somn, respective somn neodihnitor

Oboseala și celelalte simptome descrise mai sus pot debuta brusc sau pot avea o evoluție lentă pe perioada unor săptămâni sau luni de-a lungul unei perioade de săptămâni sau luni.

Pentru diagnosticul pozitiv al acestui sindrom sunt necesare prezența oboselii și a cel puțin 4 dintre simptomele menționate mai sus.