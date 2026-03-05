(VIDEO) Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Artista a câștigat Selecția Națională cu piesa „Choke Me”

Artista Alexandra Căpitănescu a câștigat miercuri seară Selecția Națională pentru Eurovision Song Contest 2026, cu piesa „Choke Me”, obținând astfel dreptul de a reprezenta România pe scena competiției internaționale care va avea loc la Viena, capitala Austria.

Vizibil emoționată după anunțarea rezultatelor, artista le-a transmis un mesaj fanilor.

„Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest!”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

„Am câștigat cu o melodie rock, pe sufletul meu”

Cântăreața a mărturisit că piesa cu care a câștigat reflectă stilul și personalitatea ei artistică.

„Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu! Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta”, a spus artista.

Ea le-a mulțumit și fanilor pentru susținere.

„Vreau să mulțumesc tuturor fanilor pentru toate mesajele, toate ideile, toate comentariile. Și pentru că ați fost de la bun început alături de noi. Am visat la momentul acesta și iată-ne aici!”, a adăugat Alexandra Căpitănescu.

Clasamentul finalei Eurovision România 2026

Finala Selecției Naționale a adus pe scenă 12 concurenți. Clasamentul a fost următorul:

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me” HVNDS – „Dor” Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo” Robert Lukian – „Fire to the Lies” Emy Alupei – „Tili Bom” WRS – „All the Way” Monica Odagiu – „Fereastră pentru un orb” Olivia Addams – „Croco” Yguana – „Happy Birthday” Antonio Pican – „Humans” Vanu – „Therapy Enemy” Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”

Trofeul Selecției Naționale a fost realizat de artistul Dan Divrician.

Andreea Bălan, recital special în finală

Un moment spectaculos al serii a fost recitalul susținut de Andreea Bălan, care a avut și rol de jurat în competiție.

Din juriul Selecției Naționale 2026 au mai făcut parte compozitorul Andrei Tudor, producătorul Marius Dia, producătorul și compozitorul Cristian Tarcea (Monoir), jurnalista Elena Popa, jurnalistul Doru Ionescu și Cristian Marica Rădoi.

Evenimentul a fost prezentat de actorii Giulia Nahmany și Daniel Nuță.

România intră în semifinala a doua la Eurovision 2026

La tragerea la sorți organizată la Viena, s-a stabilit că România va evolua în prima parte a semifinalei a doua, programată pe 14 mai 2026.

Competiția **Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele pe 12 și 14 mai, iar marea finală pe 16 mai.

La ediția din acest an participă 35 de țări, inclusiv Franța, Germania, Italia, Suedia, Ucraina și Regatul Unit.

Ediția precedentă a competiției a fost câștigată de reprezentantul Austria, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

