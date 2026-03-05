Ziua 5 a conflictului din Orientul Mijlociu: peste 1.000 de morți în Iran după atacurile americano-israeliene

Conflictul din Orientul Mijlociu a ajuns în a cincea zi, iar bilanțul victimelor continuă să crească. Potrivit datelor publicate de Human Rights Activists News Agency (HRANA), peste 1.000 de persoane au fost ucise în Iran de la începutul atacurilor lansate de Statele Unite ale Americii și Israel în acest weekend.

În paralel, Iran a lansat represalii, inclusiv un atac cu drone asupra unui centru de date al companiei Amazon din Bahrain, potrivit unei agenții de presă iraniene afiliate statului.

Atacuri asupra Teheranului și infrastructurii Hezbollah

Autoritățile din Israel au declarat că forțele sale militare au efectuat noi atacuri asupra capitalei iraniene, Teheran, dar și asupra unor obiective din Beirut, pe care le-au descris drept infrastructură aparținând organizației Hezbollah.

Operațiunile militare au loc într-un context de escaladare rapidă a conflictului regional, cu implicarea directă a mai multor state.

Submarin american scufundă o navă iraniană

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că un submarin american a scufundat o navă de război iraniană în Oceanul Indian.

Autoritățile maritime din Sri Lanka au precizat că au intervenit pentru salvarea a peste douăzeci de persoane aflate la bordul unei nave iraniene care s-a scufundat în apropierea coastelor lor.

Militari americani uciși într-un atac cu drone

Pentagonul a confirmat moartea a doi militari americani, uciși duminică într-un atac cu drone în Kuweit.

În paralel, tensiunile politice cresc și în Statele Unite ale Americii. Republicanii au respins o rezoluție care ar fi obligat administrația condusă de Donald Trump să ceară aprobarea Congresului Statelor Unite pentru viitoare acțiuni militare împotriva Iranului.

Anterior, șeful Statului Major Interarme al SUA a declarat că armata americană va începe „să lovească progresiv mai adânc” în Iran, semnalând posibilitatea unei escaladări militare majore

