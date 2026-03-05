Peste 50,15 milioane lei plătiți de AJPIS Dolj pentru beneficiile de asistență socială în perioada 6–12 martie 2026

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj (AJPIS Dolj) va vira în luna martie 2026 peste 50,15 milioane de lei pentru plata principalelor beneficii de asistență socială acordate locuitorilor județului.

Cea mai mare parte a sumelor este destinată alocațiilor de stat pentru copii, de care beneficiază peste 103.500 de copii din Dolj.

Ce sume vor fi plătite beneficiarilor

Potrivit instituției, fondurile vor fi distribuite astfel:

peste 36,3 milioane de lei pentru 103.501 beneficiari de alocații de stat pentru copii,

peste 12,07 milioane de lei pentru 3.327 beneficiari de indemnizații pentru creșterea copilului,

peste 1,4 milioane de lei pentru 1.723 beneficiari de stimulent de inserție,

peste 174.000 de lei pentru 126 beneficiari ai OUG 111/2010 (art. 31 și 32),

peste 120.000 de lei pentru 36 beneficiari ai indemnizației pentru concediul de acomodare în vederea adopției,

peste 92.000 de lei pentru 88 beneficiari ai indemnizației lunare de sprijin pentru adopție, acordată în baza Legii nr. 273/2004.

Când vor fi virați banii

Plata principalelor beneficii sociale va fi realizată începând cu data de 6 martie 2026 pentru beneficiarii care primesc banii în cont bancar.

Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, distribuirea sumelor va avea loc în perioada 6 – 12 martie 2026.

