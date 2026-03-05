(VIDEO) Casa Albă: SUA au arme „mai mult decât suficiente” pentru un război prelungit cu Iranul

Administrația americană susține că dispune de resurse militare suficiente pentru o confruntare de durată, în timp ce oficialii avertizează că stocurile de interceptori sunt consumate rapid din cauza atacurilor cu drone iraniene.

Administrația de la Casa Albă a transmis că Statele Unite au suficiente resurse militare pentru a susține un conflict de lungă durată cu Iranul, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.

Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a administrației americane, Karoline Leavitt, care a subliniat că armata americană dispune de capacități suficiente pentru a continua operațiunile militare.

SUA: „Avem capacități mai mult decât suficiente”

Potrivit acesteia, Statele Unite au resursele necesare nu doar pentru a desfășura actuala operațiune militară, ci și pentru a susține o confruntare extinsă.

„Statele Unite ale Americii dispun de capacități mai mult decât suficiente nu numai pentru a executa cu succes operațiunea Epic Fury, ci și pentru a merge mult mai departe. Avem stocuri de arme în locuri despre care mulți din această lume nici măcar nu știu”, a declarat Leavitt.

Declarația vine după ce președintele Donald Trump sugerase anterior că stocurile de armament nu sunt la nivelul dorit.

Într-o postare pe platforma Truth Social, acesta a scris: „Avem un stoc bun, dar nu suntem unde ne-am dori să fim”.

Întâlnire cu industria de apărare

În contextul conflictului, directorii mai multor companii din industria de apărare urmează să se întâlnească la Casa Albă pentru a discuta accelerarea producției de armament.

Leavitt a precizat că afirmațiile lui Trump despre stocurile de arme se refereau la decizia administrației conduse de Joe Biden de a trimite arme Ucrainei pentru a sprijini războiul cu Rusia.

Avertismente privind stocurile de interceptori

În același timp, în cadrul unei ședințe cu ușile închise în Congres, oficiali militari americani au avertizat că SUA consumă rapid rachetele defensive utilizate pentru interceptarea dronelor iraniene.

Printre cei care au prezentat evaluările s-a numărat generalul Dan Caine, potrivit BBC.

Potrivit oficialilor, Iranul utilizează drone pentru a forța sistemele de apărare americane să consume interceptori avansați, precum sistemele:

MIM-104 Patriot

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)

Dronele iraniene, o nouă provocare

Ca represalii pentru atacurile americane, Iranul a lansat mii de drone de tip Shahed drones asupra instalațiilor și intereselor militare americane din regiune.

Aceste drone zboară la altitudine joasă și cu viteză redusă, ceea ce le face mai greu de detectat și interceptat decât rachetele balistice.

Conflictul continuă să ridice temeri privind o posibilă extindere a războiului în Orientul Mijlociu.

