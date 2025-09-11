24 C
Craiova
Acuzaţii grave! Marian Vanghelie, către fetița sa: „Vin şi o omor pe maică-ta!”

De Tiberiu Cocora

Marian Vanghelie este vizat de o internare forțată la psihiatrie, după ce Oana Mizil a dezvăluit în fața magistraților că fostul edil a comis fapte șocante și i-ar fi spus propriei fetițe: „Vin şi o omor pe maică-ta!”

Oana Mizil a făcut declarații incredibile în fața magistraților, cu privire la faptele comise de fostul ei partener, Marian Vanghelie, iar pentru a-l ține departe pe fostul edil a solicitat internarea forțată a acestuia la psihiatrie!

În fața magistraților, Oana Mizil a cerut, pentru siguranța ei și a fiicei sale, ca Marian Vanghelie să păstreze față de ele o distanță de cel puțin 200 de metri, însă și orice contact telefonic sau pe platformele sociale. Mai mult, Oana Mizil a solicitat ca domiliciul copilei să fie stabilit definitiv la ea acasă, odată cu încredințarea exclusivă, precum și obligarea lui Marian Vanghelie la niște evaluări psihologice și psihiatrice, notează Cancan.

Pentru a demonstra că Marian Vanghelie merită acest tratament, Oana Mizil a afirmat că fostul edil a amenințat-o în repetate rânduri cu moartea și, mai mult, i-ar fi transmis acest lucru prin intermediul fetiței lor, care are doar zece anișori. „Vin şi o omor pe maică-ta!”, ar fi fost mesajul transmis de Marian Vanghelie către fetița sa.

Conform Oanei Mizil, Marian Vanghelie le-ar fi terorizat atât pe ea, cât și pe fetița lor, săvârșind mai multe fapte de agresiune.

