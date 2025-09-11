24 C
Știri de ultima orăPoliticaGeorge Simion, după moartea lui Charlie Kirk: „Nu au reuşit să-l ucidă pe Trump, dar ucis prietenul!“

George Simion, după moartea lui Charlie Kirk: „Nu au reuşit să-l ucidă pe Trump, dar ucis prietenul!“

De Tiberiu Cocora

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj pe platforma X, după ce activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk, un influent aliat al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal.

„Unul dintre cei mai influenți patrioți și conservatori ai 🇺🇸, Charlie Kirk, a fost asasinat în timp ce ținea un discurs la un eveniment organizat de el. Nu au reușit să-l ucidă pe președintele #Trump, dar i-au ucis prietenul și aliatul. Odihnește-te în pace, Charlie! Lupta ta va continua”, a scris George Simion, pe X. 

Reamintim că Charlie Kirk, unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, a fost împușcat în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University.

Citeşte şi: (VIDEO) Președintele Trump îl comemorează pe Charlie Kirk într-un mesaj video

