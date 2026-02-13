Prajitură magică

Ingrediente

110 gr unt topit

140 gr biscuiţi măcinaţi ca pesmetul

65 gr nucă cocos

170 gr fulgi sau chipsuri de ciocolată

100 gr nucă tăiată mărunt (dar nu măcinată!)

400 ml lapte condensat

Mod de preparare

Într-o tavă de 20 x 20 cm puneţi toate ingredientele, în straturi, în ordinea data în reţetă. Pentru ca straturile sa iasa mai bine le puteţi nivela cu dosul unei furculiţe.

Daţi la cuptor la 180C pentru 35 minute.

Lăsaţi să se răcească complet, apoi puteţi să o tăiaţi patrate. Se păstrează la frigider.

Sursa: e-retete.ro