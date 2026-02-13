2.9 C
Craiova
vineri, 13 februarie, 2026
Prajitură magică

De Magda Dragu
Ingrediente

110 gr unt topit
140 gr biscuiţi măcinaţi ca pesmetul
65 gr nucă cocos
170 gr fulgi sau chipsuri de ciocolată
100 gr nucă tăiată mărunt (dar nu măcinată!)
400 ml lapte condensat

Mod de preparare

Într-o tavă de 20 x 20 cm puneţi toate ingredientele, în straturi, în ordinea data în reţetă. Pentru ca straturile sa iasa mai bine le puteţi nivela cu dosul unei furculiţe.

Daţi la cuptor la 180C pentru 35 minute.

Lăsaţi să se răcească complet, apoi puteţi să o tăiaţi patrate. Se păstrează la frigider.

Sursa: e-retete.ro

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

