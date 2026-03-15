Un bărbat a fost dus de urgență la spital după ce pielea i s-a făcut albastră, însă medicii au descoperit că, de fapt, vopseaua din noua lui lenjerie de pat era responsabilă pentru „afecțiunea” lui.

Tommy Lynch, din Derbyshire, Marea Britanie, a spus că s-a trezit după un somn lung în lenjeria de pat albastru închis primită cadou arătând ca un „personaj din Avatar”, făcând referire la ființele albastre din filmul celebru, relatează BBC. Nu a făcut legătura între cele două elemente, iar un prieten l-a convins să meargă la spital, unde medicii de la secția de urgență s-au arătat foarte îngrijorați pentru starea lui și l-au pus pe oxigen.

„Toată lumea din recepția de la Urgențe se uita la mine de parcă ar fi văzut o fantomă”, a spus el. „M-au dus rapid înăuntru, m-au pus imediat pe oxigen și mi-au pus tot felul de întrebări. La un moment dat aveam cam zece doctori în jurul meu. Au mers să-mi ia sânge și, de îndată ce mi-a șters brațul, șervețelul s-a făcut albastru. Atunci s-a aprins beculețul. Am spus: «Doamne, îmi pare rău». Au fost absolut fantastici, dar mie mi-a fost groaznic de rușine”, a povestit bărbatul.

După ce medicii i-au spus că este în regulă din punct de vedere medical, Lynch a spus că i-a luat câteva zile să scape de culoarea albastră de pe piele și a făcut mai multe băi pentru asta.

