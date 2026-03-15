Incendiu puternic la o biserică în timpul slujbei! Turla principală s-a prăbușit

De Tiberiu Cocora
Foto: Antena3CNN

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineaţă, la o biserică monument istoric din comuna Puchenii Mari, județul Prahova. Aproximativ 120 de persoane s-au autoevacuat.

„Incendiul s-a manifestat cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ, afectând o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi. Din interior s-au autoevacuat un număr de aproximativ 120 persoane”, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, potrivit Agerpres.

Incendiul este localizat şi se acţionează în continuare pentru stingere, fiind salvate mai multe obiecte de cult. De menționat că turla principală a bisericii s-a prăbușit. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit din podul lăcașului de cult, astfel că turlele s-au aprins instantaneu. 

Nu au fost înregistrate victime, precizează sursa citată.

La faţa locului intervin pompierii militari din cadrul Detaşamentului 2 Ploieşti cu 3 autospeciale de stingere, o autoscară, o autocisternă, o ambulanţă SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie şi comandă. În sprijin, acţionează Detaşamentul 1 cu 2 autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială pentru primă intervenţie şi comandă şi o autospecială pentru grupă operativă şi Punctul de Lucru Balta Doamnei cu o autospecială de stingere. 

Biserica parohială este monument istoric.

