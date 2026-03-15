S-a urcat la volan băut și cu permisul suspendat. Ce a urmat după

Seara trecută, începând cu ora 19.00, în zona de competență a Poliției orașului Calafat a fost organizată o acțiune tip „Razie”, cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirea faptelor antisociale, creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și prevenirea accidentelor de circulaţie.

Un bărbat din comuna Unirea a fost depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice din localitate. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

De asemenea, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind de 1.70 mg/l alcool pur în aerul expirat, refuzând recoltarea de mostre biologice.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice.

