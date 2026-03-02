(VIDEO) Sal Da Vinci câștigă Festivalul de la Sanremo 2026

Cea de-a 76-a ediție a Festivalului muzicii italiene s-a încheiat duminică noaptea cu victoria lui Sal Da Vinci.

Când Laura Pausini a anunțat numele său ca fiind câștigător, Sal da Vinci a căzut în genunchi și apoi a mărturisit în șoaptă: „Nu înțeleg nimic!”. Apoi s-a ridicat și a cântat piesa sa „Per sempre sì” cu o energie de nedescris, care a devenit un hit încă de la prima ascultare, notează ANSA despre finala concursului Sanremo 2026, încheiat sâmbătă noapte.

La conferința de presă, emoția era încă cu adevărat de nedescris.

A fost respins până acum de 13 ori la preselecțiile de la Sanremo

„Încă simt această emoție și această afecțiune copleșitoare pe care mi-au arătat-o toți”, spune el. „Este victoria unui popor și victoria tuturor celor care au perseverat în urmărirea unui vis. Fac această meserie de la vârsta de șapte ani și am perseverat prin suișuri și coborâșuri. Nu a fost ușor, dar este o victorie pentru toți cei ca mine, care provin din medii umile.” De aceea, el împarte victoria și cu Geolier, „care provine din popor, din oameni ca mine”.

El a vorbit despre perseverență în contextul în care a fost respins până acum de 13 ori la preselecțiile de la Sanremo.

Piesa cu care el a câștigat acum concursul vorbește despre o promisiune de iubire care durează o viață întreagă, dar cu sinceritate.

”În iubire, ca și în muzică, nu fugi la prima furtună” – spune el – „ci deschizi o umbrelă, iar dacă se rupe, deschizi alta”.

