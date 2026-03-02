-0.5 C
Britanicii, consultați pentru interzicerea accesului minorilor sub 16 ani la rețele sociale

De Magda Dragu
Guvernul britanic începe luni o consultare de trei luni privind accesul persoanelor sub 16 ani la reţelele sociale şi alte platforme online, potrivit BBC, citată de Rador.

Posibilitatea unei interdicţii totale pentru minorii sub 16 ani a dominat titlurile, dar executivul doreşte să audă opinii şi despre alte propuneri. Acestea includ o interdicţie pe timpul nopţii pentru utilizarea reţelelor sociale şi restricţionarea accesului tinerilor la chatboturi de inteligenţă artificială precum ChatGPT.

Guvernul britanic întreabă, de asemenea, dacă minorii ar trebui să poată folosi VPN-uri, care ascund locaţia utilizatorului şi pot fi folosite pentru a ocoli unele restricţii.

Grupurile civice nu sunt toate de acord că o interdicţie a reţelelor sociale este cea mai bună soluţie pentru copii, unele dintre ele susţinând că firmele de tehnologie ar trebui obligate să îşi îmbunătăţească platformele.

