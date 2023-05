Actorul Kevin Costner divorţează

Actorul Kevin Costner divorțează după 18 ani de căsnicie şi 25 de ani de relaţie. Christine Baumgartner a depus la începutul acestei săptămâni actele de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile”, scrie Elle.ro.

Christine a cerut custodia comună a celor trei copii pe care îi au: Cayden, în vârstă de 15 ani, Hayes, în vârstă de 14 ani, și Grace, în vârstă de 12 ani. Baumgartner nu a solicitat pensie alimentară pentru ea.

Vestea despărțirii a fost confirmată de reprezentatul lui Kevin Costner. Acesta a declarat pentru TMZ că „circumstanțe care nu au depins de controlul său au intervenit, determinându-l pe domnul Costner să participe la o acțiune de desfacere a căsătoriei. Cerem ca intimitatea lui, a lui Christine și a copiilor lor să fie respectată în timp ce traversează această perioadă dificilă.”

Costner a răspuns marți la petiția lui Christine Baumgartner, cerând, de asemenea, custodia comună a copiilor.

Relația celor doi a început în 1999, la scurt timp după ce Costner s-a despărțit de Bridget Rooney, cu care are un fiu de 27 de ani. Kevin și Christine s-au despărțit pentru o scurtă perioadă în 2003. Un an mai târziu și-au reluat relația și s-au căsătorit. În 2007, Christine a adus pe lume primul lor copil, pe nume Cayden. În 2009, cei doi au devenit părinți pentru a doua oară. Un an mai târziu s-a născut și fiica lor, Grace.

Actorul, de 68 de ani, mai are trei copii, din căsnicia cu Cindy Silva: Annie, de 39 de ani, Lily, de 36 de ani, și Joe, de 35 de ani.

Vestea despărțirii i-a surprins pe fanii celor doi. În urmă cu doar câteva luni, Costner a vorbit cu multă dragoste despre relația cu Christine.

