Povestea sfâșietoare a unor gemene din Olt: una acasă, cealaltă luptă pentru viață

Două surori gemene din județul Olt au pornit în viață împreună, însă destinul le-a despărțit mult prea devreme. Adriana crește acasă, iar Iuliana își trăiește copilăria într-un salon de spital, luptând pentru fiecare zi.

Iuliana și Adriana Florescu s-au născut pe 20 martie 2025, două fetițe perfect sănătoase la prima vedere. Nimic nu prevestea drama care avea să înceapă imediat după naștere.

Diagnosticul care a schimbat totul

Primele semne au apărut chiar în maternitate, când Iuliana a dezvoltat un icter persistent. Analizele au ridicat suspiciuni grave, iar medicii au stabilit rapid diagnosticul: atrezie de căi biliare, o malformație rară și severă care împiedică eliminarea bilei și distruge progresiv ficatul.

Iuliana are nevoie de ajutorul semenilor

Au urmat intervenții chirurgicale la Craiova și procedura Kasai — o operație care, în unele cazuri, poate salva funcția hepatică. Din păcate, pentru Iuliana rezultatul nu a fost cel sperat.

Fetița a fost transferată ulterior la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu, unde medicii au încercat din nou să îi ofere o șansă. Evoluția însă a rămas nefavorabilă.

Spitalul a devenit a doua casă

În timp ce sora ei geamănă a ajuns acasă, Iuliana a rămas internată luni întregi.

A trecut prin:

infecții severe,

tratamente agresive,

perioade critice.

După o scurtă perioadă petrecută acasă în noiembrie 2025, starea ei s-a agravat, iar medicii au decis internarea pe termen lung. De atunci, micuța nu a mai părăsit spitalul.

Mama are grijă de Adriana, iar tatăl face naveta permanent între familie și București. Personalul medical a devenit, practic, a doua familie a copilului.

Astăzi, la doar 11 luni, Iuliana suferă deja de ciroză hepatică.

Transplantul care îi poate salva viața

Medicii au transmis clar familiei: fără transplant hepatic, șansele de supraviețuire sunt minime.

Operația este programată în Italia, la ISMETT, un centru medical de referință în transplant hepatic pediatric.

Ministerul Sănătății va acoperi costurile intervenției medicale, iar donatorul va fi chiar tatăl fetiței, compatibil și pregătit să îi ofere o parte din ficat pentru a-i salva viața.

Problema rămâne însă una uriașă: familia trebuie să demonstreze că poate susține cheltuielile de trai pe durata tratamentului și recuperării, estimate la aproximativ 40.000 de euro.

Timpul nu mai are răbdare

Ciroza hepatică avansează rapid, iar medicii recomandă efectuarea transplantului cât mai curând.

Fiecare zi de așteptare poate însemna complicații grave.

Prin intermediul Fundația Mereu Aproape a fost lansat un apel urgent la solidaritate pentru salvarea Iulianei.

Cum putem ajuta

📱 Trimite un SMS la 8848 și donează 2 euro (fără recurență)

Sau donează în conturile Fundației Mereu Aproape:

RON: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

EUR: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

SWIFT: BTRLRO22

CIF: 18212553

Fiecare mesaj înseamnă o șansă în plus ca Iuliana să crească alături de sora ei geamănă.

