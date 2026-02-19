Șeful DNA acuză Parlamentul: sute de dosare de corupție s-au prescris din cauza instabilității legislative

Procurorul-șef al Direcția Națională Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a criticat dur Parlamentul, acuzând lipsa reacției legislative după deciziile Curții Constituționale, situație care ar fi dus la prescrierea a sute de dosare de corupție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul prezentării raportului de activitate al instituției pentru anul 2025.

„Muncă pierdută și încredere erodată”

Șeful DNA susține că modificările legislative frecvente și întârzierile Parlamentului au afectat direct anchetele penale.

„Instabilitatea legislativă continuă să fie cea mai serioasă amenințare la adresa eficacității muncii noastre. Lipsa unei reacții prompte a legislativului în urma deciziilor CCR a condus în situația în care sute de dosare s-au prescris”, a declarat Marius Voineag.

Potrivit acestuia, numai în anul 2025 instanțele au dispus încetarea procesului penal în 64 de cauze, inclusiv din motive de prescripție.

Procurorul-șef DNA a subliniat că fiecare astfel de dosar înseamnă „muncă pierdută” pentru procurori și o diminuare a încrederii publice în actul de justiție.

Probleme și în colaborarea instituțională

Marius Voineag a atras atenția și asupra cooperării insuficiente cu alte instituții ale statului.

Potrivit acestuia:

sesizările primite sunt încă puține;

sprijinul operațional rămâne limitat;

capacitatea DNA de intervenție rapidă este afectată.

DNA susține că a redus rata achitărilor

În ciuda criticilor și a dificultăților semnalate, conducerea DNA afirmă că indicatorii privind calitatea dosarelor au înregistrat îmbunătățiri.

Conform raportului:

procentul achitărilor definitive a scăzut la 9,59% , față de 21,52% în anul precedent;

, față de în anul precedent; dosarele restituite definitiv au coborât la 1,63% din total;

din total; redeschiderea urmăririi penale a fost dispusă în doar 1,38% dintre cauze.

„Aceste cifre nu sunt accidentale: dosare solide, probatoriu robust, acuzații care rezistă testului instanțelor”, a afirmat procurorul-șef DNA.

Critici și context politic

Activitatea lui Marius Voineag a fost intens dezbătută în spațiul public, inclusiv după apariția unui documentar realizat de Recorder, în care mai mulți procurori au susținut că unele anchete de mare corupție ar fi fost blocate — acuzații respinse de conducerea instituției.

În prezent, Marius Voineag candidează pentru funcția de adjunct al Parchetul General.

Citește și: Gorj: Tânără de 18 ani agresată de concubin la Rovinari. Agresorul, reținut de polițiști