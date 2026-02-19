Gorj: Tânără de 18 ani agresată de concubin la Rovinari. Agresorul, reținut de polițiști

Un bărbat de 21 de ani din orașul Rovinari a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat concubina în vârstă de 18 ani, în urma unui conflict izbucnit în locuința mamei tinerei.

Potrivit polițiștilor, incidentul a fost sesizat prin apel la 112 în seara zilei de 18 februarie 2026, în jurul orei 20:26.

Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 20:00, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit-o pe tânără cu pumnii în zona capului și ar fi amenințat-o cu acte de violență pe mama acesteia.

Victima a declarat că nu dorește transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale

Ordin de protecție și monitorizare electronică

Polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului, stabilind existența unui risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile împotriva agresorului.

Totodată, autoritățile au dispus măsura monitorizării electronice, iar bărbatul va purta o brățară electronică, măsură acceptată de persoanele implicate.

Dosar penal și reținere pentru 24 de ore

Pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal pentru:

violență în familie

amenințare

În aceeași seară, polițiștii judiciari au continuat cercetările, iar față de bărbat a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Citește și: Prim-ministrul britanic: „Nimeni nu este mai presus de lege” în cazul fostului prinț Andrew