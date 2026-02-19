10.6 C
Gorj: Tânără de 18 ani agresată de concubin la Rovinari. Agresorul, reținut de polițiști

De Mariana BUTNARIU
Ordin de protecție emis după ce bărbatul ar fi lovit victima și ar fi amenințat-o pe mama acesteia

Un bărbat de 21 de ani din orașul Rovinari a fost reținut de polițiști după ce și-ar fi agresat concubina în vârstă de 18 ani, în urma unui conflict izbucnit în locuința mamei tinerei.

Potrivit polițiștilor, incidentul a fost sesizat prin apel la 112 în seara zilei de 18 februarie 2026, în jurul orei 20:26.

Din primele verificări a reieșit că, în jurul orei 20:00, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit-o pe tânără cu pumnii în zona capului și ar fi amenințat-o cu acte de violență pe mama acesteia.

Victima a declarat că nu dorește transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale

Ordin de protecție și monitorizare electronică

Polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului, stabilind existența unui risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile împotriva agresorului.

Totodată, autoritățile au dispus măsura monitorizării electronice, iar bărbatul va purta o brățară electronică, măsură acceptată de persoanele implicate.

Dosar penal și reținere pentru 24 de ore

Pe numele suspectului a fost întocmit dosar penal pentru:

  • violență în familie
  • amenințare

În aceeași seară, polițiștii judiciari au continuat cercetările, iar față de bărbat a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

