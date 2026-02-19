10.6 C
Prim-ministrul britanic: „Nimeni nu este mai presus de lege” în cazul fostului prinț Andrew

De Mariana BUTNARIU
Sir Keir reafirmă principiul egalității în fața legii pe fondul acuzațiilor legate de Jeffrey Epstein
Sir Keir reafirmă principiul egalității în fața legii pe fondul acuzațiilor legate de Jeffrey Epstein

Prim-ministrul britanic, sir Keir Starmer, a declarat pentru BBC Breakfast că principiul conform căruia „nimeni nu este mai presus de lege” este esențial și trebuie aplicat „în același mod în care s-ar aplica în orice alt caz”, în contextul acuzațiilor aduse fostului prinț Andrew.

Poliția din Valea Tamisei evaluează acuzațiile conform cărora o femeie ar fi fost traficată în Marea Britanie de către Jeffrey Epstein pentru fostul prinț, iar Sir Keir a subliniat că orice persoană cu informații relevante ar trebui să depună mărturie.

Documentele publicate recent în SUA arată legături apropiate între Andrew și Epstein, inclusiv schimb de documente guvernamentale sensibile și corespondență ulterioară. În același timp, presiunile internaționale pentru ca Andrew să depună mărturie continuă să crească.

