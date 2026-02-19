Șofer băut implicat într-un accident rutier în Slatina

Polițiștii IPJ Olt au fost sesizați, ieri, prin 112 cu privire la un eveniment rutier pe strada Văilor, municipiul Slatina.

Un bărbat de 41 de ani, din Slatina, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un autoturism staționat. Din fericire, nu au rezultat victime omenești, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale.

