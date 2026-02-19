10.6 C
Șofer prins băut la volan în Râmnicu Vâlcea

Șofer prins băut la volan în Râmnicu Vâlcea

De Mariana BUTNARIU
Alcoolemie de 1,48 mg/l și dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului

Polițiștii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au depistat, ieri, un bărbat de 41 de ani, din localitatea Morărești, județul Argeș, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Dem Rădulescu sub influența alcoolului.

Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz. La finalizarea anchetei, se vor dispune măsurile legale care se impun.

