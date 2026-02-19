10.6 C
Craiova
joi, 19 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEveniment(VIDEO) Percheziții în Mehedinți și Dolj: Trei persoane suspectate de furt de bunuri electronice

(VIDEO) Percheziții în Mehedinți și Dolj: Trei persoane suspectate de furt de bunuri electronice

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Polițiștii Biroului de Investigații al IPJ Mehedinți, împreună cu colegi din Dolj, Gorj și Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară și un mandat de percheziție a unui vehicul într-un dosar privind furtul de bunuri electronice și electrocasnice.

În perioada 20–21 ianuarie, două femei de 32 și 37 de ani și un bărbat de 34 de ani ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un imobil din Drobeta-Turnu Severin. Ei au folosit acte de identitate false și pretextul închirierii locuinței în regim hotelier. Prejudiciul estimat este de 7.000 de lei, potrivit IPJ Mehedinți.

Reținere și audieri

Cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate magistraților cu propunere de măsuri corespunzătoare. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, cu sprijinul luptătorilor din Serviciile de Acțiuni Speciale Dolj, Gorj și Olt.

Citește și: (VIDEO) Dolj: Trei bărbați reținuți în comuna Desa după un conflict într-un bar

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

Șeful DNA acuză Parlamentul: sute de dosare de corupție...

Procurorul-șef al Direcția Națională Anticorupție (DNA), Marius Voineag, a...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA