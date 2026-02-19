(VIDEO) Dolj: Trei bărbați reținuți în comuna Desa după un conflict într-un bar

👊 Tulburarea ordinii și loviri în timpul unui scandal spontan

Polițiști din Poiana Mare au reținut, ieri, pentru 24 de ore trei bărbați cu vârste între 19 și 43 de ani, toți din comuna Desa, după un conflict într-un bar.

Incidentul a avut loc în 13 februarie, în jurul orei 23:50, într-un bar din localitate, când a izbucnit un conflict spontan între două grupuri de persoane. Trei bărbați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spital.

Cercetările au fost efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Calafat. Cei trei bărbați au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă IPJ Dolj. Aceștia urmează să fie prezentați magistraților pentru dispunerea unei măsuri preventive.

