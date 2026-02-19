(VIDEO) U2 revine cu EP-ul „Days Of Ash”, inspirat de violența politică globală

Legendara trupă irlandeză U2 a lansat pe neașteptate un nou material discografic, EP-ul Days Of Ash, primul proiect cu muzică originală după mai bine de opt ani de la albumul Songs of Experience.

După o perioadă în care membrii formației s-au concentrat mai ales pe proiecte retrospective și pe consolidarea moștenirii artistice – inclusiv reînregistrarea pieselor pentru Songs of Surrender – trupa revine acum cu un material profund ancorat în realitățile politice ale prezentului.

Un EP despre victimele opresiunii

Noul EP conține șase piese și abordează teme precum violența politică, războiul și pierderea umană.

Piesa de deschidere, „American Obituary”, evocă victime ale violenței armate, într-un sound care amintește de perioada Achtung Baby, unul dintre cele mai influente materiale ale trupei.

Melodia „Song Of The Future” este inspirată de cazul adolescentei iraniene Sarina Esmailzadeh, ucisă în timpul protestelor din 2022, iar „One Life At A Time” face referire la activista palestiniană Awdah Hathaleen, potrivit comunicatelor oficiale.

Colaborări internaționale

Pe piesa „Yours Eternally”, trupa colaborează cu superstarul britanic Ed Sheeran și cu muzicianul ucrainean Taras Topolia, cunoscut ca solist al trupei Antytila și participant activ la apărarea Ucrainei.

EP-ul include și piesa „Wildpeace”, realizată împreună cu producătorul Jacknife Lee, care integrează o lectură poetică inspirată de opera regretatului scriitor israelian Yehuda Amichai.

Mesajul lui Bono: „Sunt cântece de sfidare”

Solistul Bono a explicat că piesele au fost lansate rapid deoarece „nu mai puteau aștepta”, descriindu-le drept „cântece de sfidare, consternare și lamentare”, diferite ca ton față de viitorul album complet la care trupa lucrează în prezent.

La rândul său, bateristul Larry Mullen Jr. a declarat că noul material trebuie judecat doar prin prisma relevanței muzicii: „Contează dacă facem muzică ce merită să fie auzită. Cred că aceste melodii se ridică la nivelul celor mai bune lucrări ale noastre.”

Revine și revista „Propaganda”

Odată cu lansarea EP-ului, U2 a readus la viață și revista Propaganda, publicația oficială a fanilor începută în 1986, disponibilă acum într-o ediție digitală și într-un tiraj limitat pentru magazinele de discuri independente din Europa și America de Nord.

