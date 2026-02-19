(VIDEO) Traficanți de droguri de mare risc, prinși în flagrant la Pitești. Peste 3 kilograme de substanțe interzise, confiscate

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești, au documentat activitatea infracțională a trei persoane, cu vârste de 36, 39 și 45 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Droguri vândute timp de mai multe luni

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada noiembrie 2025 – februarie 2026, persoanele cercetate ar fi procurat, deținut și comercializat diferite cantități de droguri de mare risc, respectiv 2 MMC, 2 CMC și cocaină.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul de 36 de ani ar fi reprezentat principala sursă de aprovizionare pentru ceilalți doi suspecți.

Prinși în flagrant cu peste 3 kilograme de droguri

În cursul zilei de ieri, bărbații de 36 și 39 de ani au fost prinși în flagrant delict, în municipiul Pitești, în timp ce ar fi vândut peste 3 kilograme de substanță cristalină 2 CMC, drog de mare risc.

Pe parcursul anchetei au fost indisponibilizate peste 600 de grame de substanțe interzise tranzacționate anterior, iar în urma perchezițiilor domiciliare polițiștii au descoperit și ridicat:

peste 2 kilograme de cocaină,

70 de grame de 2 CMC,

26 de comprimate ecstasy.

Potrivit anchetatorilor, pentru a împiedica descoperirea drogurilor, suspecții ar fi îngropat o parte dintre acestea.

Droguri în valoare de aproximativ 300.000 de euro

Valoarea de piață a drogurilor deținute și comercializate este estimată la aproximativ 300.000 de euro.

La data de 18 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei persoane, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș să fie sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor IPJ Argeș și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

