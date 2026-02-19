(VIDEO) Percheziții la o agenție de turism: zeci de persoane păgubite după vacanțe exotice inexistente

Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au efectuat, la data de 18 februarie, două percheziții domiciliare în județul Ilfov, într-un dosar penal de înșelăciune.

Acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, fiind puse în aplicare și două mandate de aducere.

Vacanțe exotice plătite, dar neefectuate

Din cercetările anchetatorilor a reieșit că, în perioada aprilie 2024 – septembrie 2025, două persoane, reprezentante ale unei agenții de turism, ar fi indus în eroare 38 de clienți.

Potrivit poliției:

turiștii ar fi achitat pachete de vacanță în destinații exotice;

serviciile turistice nu ar fi fost oferite total sau parțial;

sumele de bani nu ar fi fost restituite.

În unele cazuri, victimele au fost nevoite să plătească din nou serviciile turistice direct la destinație, deși acestea fuseseră deja achitate agenției.

Promisiuni false și amânări repetate

Anchetatorii spun că persoanele vătămate ar fi fost menținute în eroare prin promisiuni repetate privind:

restituirea banilor,

reprogramarea vacanțelor,

prestarea integrală a serviciilor contractate.

Prejudiciul total estimat în acest dosar se ridică la aproximativ 180.000 de euro.

Dosar penal pentru înșelăciune

Polițiștii continuă cercetările pentru:

stabilirea întregii activități infracționale;

identificarea tuturor persoanelor implicate;

dispunerea măsurilor legale care se impun.

