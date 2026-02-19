Tensiuni majore SUA-Iran: Casa Albă avertizează că Teheranul ar fi „înțelept” să accepte un acord

Casa Albă transmite un mesaj ferm Iranului, în timp ce Statele Unite își intensifică prezența militară în apropierea regiunii Golfului Persic.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că președintele Donald Trump continuă să prefere o soluție diplomatică privind programul nuclear iranian, dar că există „numeroase argumente” pentru o posibilă acțiune militară.

„Iranul ar fi foarte înțelept să încheie un acord”, a afirmat aceasta în cadrul unei conferințe de presă.

Negocieri tensionate la Geneva

Declarațiile vin după discuțiile indirecte dintre Washington și Teheran desfășurate la Geneva, mediate de Oman.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a afirmat că părțile au ajuns la un acord privind „principiile directoare” ale negocierilor, însă diferențele rămân majore.

Șeful diplomației din Oman, Badr Albusaidi, a confirmat existența unor „progrese bune”, în special pe aspecte tehnice.

Cu toate acestea, Washingtonul spune că cele două state sunt încă „foarte departe” de un acord final.

Trump analizează opțiunea militară

Presa americană a relatat că Donald Trump a discutat cu consilierii săi inclusiv scenarii de atac militar asupra Iranului, o decizie finală nefiind încă luată.

Surse citate de CBS News afirmă că discuțiile din interiorul administrației sunt „fluide”, iar evoluția negocierilor din următoarele două săptămâni va fi decisivă.

Statele Unite și aliații europeni suspectează că Iranul încearcă să dezvolte arme nucleare — acuzație respinsă constant de Teheran.

Portavioane americane în apropierea Iranului

Imagini analizate de BBC Verify confirmă prezența portavionului american USS Abraham Lincoln în apropierea apelor iraniene.

Nava este însoțită de distrugătoare cu rachete ghidate și zeci de avioane de luptă.

De asemenea, SUA ar fi trimis în regiune și portavionul USS Gerald R. Ford — cea mai mare navă de război din lume — care ar urma să ajungă în Orientul Mijlociu în următoarele săptămâni.

Replica dură a Iranului

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a reacționat dur pe rețeaua X, publicând o imagine generată de inteligență artificială cu portavionul american scufundat.

Acesta a avertizat că Iranul deține arme capabile să distrugă navele americane și a acuzat Washingtonul că încearcă să influențeze rezultatul negocierilor.

În paralel, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a lansat exerciții navale în Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute mondiale pentru transportul petrolului.

O regiune în pragul escaladării

Washingtonul dorește limitarea programului nuclear iranian și a dezvoltării rachetelor balistice, în timp ce Teheranul insistă asupra ridicării sancțiunilor economice.

Concentrarea forțelor militare americane în zonă ridică temeri privind o posibilă escaladare militară, chiar dacă diplomația rămâne oficial prioritatea ambelor părți.

