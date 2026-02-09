(VIDEO) Un nou parc fotovoltaic mare din Oltenia, controlat de o companie din China, a început producția de energie electrică

Un nou parc fotovoltaic de mari dimensiuni din Oltenia, controlat de un important grup din China, a început producția de energie electrică, marcând o nouă investiție semnificativă în sectorul energiei regenerabile din România.

Primul proiect regenerabil mare operațional anului 2026 în România: un parc fotovoltaic de 174 MW ac (135 MW dc) a intrat în operare comercială. Va avea și o baterie, potrivit economica.net.

“CWP Europe a pus cu succes în funcțiune proiectul solar Studina de 174 MW dc din România, proiectul atingând Data de Începere a Operării Comerciale (COD).

Proiectul a fost realizat cu expertiza contractorilor Siemens Energy, Solarpro Holding și Eximprod Grup și marchează un reper major în strategia CWP Europe de accelerare a tranziției energetice în Europa de Sud-Est.

Centrala va genera aproximativ 245.000 MWh de energie electrică curată anual – suficient pentru a alimenta peste 122.500 de gospodării și pentru a evita aproximativ 220.500 de tone de emisii de CO₂ în fiecare an. De asemenea, a fost obținută autorizația de construire pentru un sistem de stocare a energiei în baterii amplasat în aceeași locație, urmând ca acesta să fie realizat în etapa următoare”.

Așa au scris azi pe pagina lor de LinkedIn cei de la CWP Global. Ei au pus pe pagina lor de socializare un material video pe care îl puteți vedea mai jos

Licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice societăţii GRUP BLAUER BUCUREȘTI SRL”. Aceasta este una dintre deciziile adoptate de Autoritatea e Reglementare în domeniul Energiei în ultima ședință a Comitetului de Relementare. Licența este ultima autorizare de care are nevoie o capacitate energetică nou-construită. După ce a fost obținută, compania trebuie să se înscrie pe piețele de tranzacționare și apoi poate vinde energia electrică.

Este vorba chiar despre acest parc.

Licența este acordată pentru centrala electrică fotovoltaică (CEF) din localitatea Studina din județul Olt

Potrivit datelor noastre, licența este acordată pentru centrala electrică fotovoltaică (CEF) din localitatea Studina din județul Olt. Parcul fotovoltaic are o putere instalată totală de 135 MW.

Potrivit datelor de pe platfoma Termene.ro, Grup Blauer București SRL este controlată în procent de 45% de China Huadian Hong Kong Company Limited, iar Studina Renewables și CWP Europe dețin fiecare câte 25,5%.

China Huadian este o companie gigantică, unul dintre cei cinci mari producători de energie din China, controlat de stat, cu o capacitate de 178.000 MW și o producție anuală de 640 TWh. Prin subsidiara din Hong Kong compania face investiții dincolo de granițele Chinei.

Firma din București care a primit licența pentru parcul care a început acum operarea a fost cumpărată acum de trei ani de la mai mulți investitori locali cunoscuți (printre care și fostul portar al naționalei de fotbal a României, Bogdan Stelea) de către CWP Europe SARL, parte a grupului CWP Global, un dezvoltator global de unități de producție de energie regenerabilă.

Firma avea deja contract de racordare la rețeaua Transelectrica la momentul tranzacției, iar la acel moment se estima că parcul va intra în funcțiune în 2025. Iată că termenul a fost doar cu puțin întârziat.

Ulterior, China Huadian Hong Kong Company Ltd, care a anunțat intenția de achiziționa mai multe societăți românești care au proiecte energetice în România, a intrat în acționariatul firmei, pe care o deține acum în procent de 45%.

Instalările de centrale fotovoltaice au crescut accelerat în 2025 în 2025, și s-a depășit pragul de 7.000 MW instalați, capacitate cumulată a parcurilor și a prosumatorilor. Iar în acest an s-ar mai putea adăuga încă 2.500 MW, potrivit ultimelor prognoze venite de la vocile din industrie.

Citeşte şi: Gigantul european Thales face angajări masive. Sute de posturi, pentru români