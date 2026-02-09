Gigantul european Thales face angajări masive. Sute de posturi, pentru români

Se fac angajări la o companie globală din domeniul tehnologiilor avansate. Grupul Thales urmează să recruteze 9.000 de persoane anul acesta, dintre care 240 de la noi din țară.

Pentru 2026, compania are în plan să angajeze aproximativ 3.300 de persoane în Franța, 800 în Regatul Unit, 630 în America de Nord, 530 în Australia, 520 în Țările de Jos, 450 în India, 300 în Germania, 240 în România, 200 în Singapore și 140 în Polonia, potrivit economica.net.

Thales are o prezență semnificativă în România

Peste 650 de ingineri software lucrează, în prezent, la Centrul de Excelență în Inginerie (ECC) din București, care a ajuns să deservească toate ariile strategice ale Grupului Thales, respectiv Apărare, Aerospațial și Cyber & Digital.

Thales deține trei Centre de Excelență în Inginerie la nivel global, cel din România fiind unul dintre acestea, dar și cel mai mare pe zona de dezvoltare de soft. Celelalte două centre sunt în Franța și în India.

“Constatăm și ne mândrim că atractivitatea Thales crește de la an la an. Persoanele talentate care ni se alătură sunt animate de dorința de a contribui la dezvoltarea de soluții suverane, inovatoare și durabile, de care lumea are nevoie acum mai mult ca oricând. Împreună modelăm viitorul, inspirând din ce în ce mai mulți tineri, în special tinere, să urmeze o carieră în domeniul științei și tehnologiei”, a declarat Patrice Caine, CEO Thales.

Aproximativ 40% dintre noii angajați la nivel global vor fi repartizați în domeniul ingineriei (inginerie software și de sisteme, securitate cibernetică, inteligență artificială și date), iar 25% în industrie (tehnician, operator și poziții de ingineri).

Anul trecut, Thales a angajat 8.800 de persoane

Anul trecut, Thales a angajat 8.800 de persoane, depășind obiectivul inițial anunțat de 8.000 de angajări. În 2025, compania a primit 1,4 milioane de candidaturi la nivel mondial, depășindu-și recordul de un milion de CV-uri primite în 2024.

Clasamentul Universum a poziționat Thales pe primul loc printre cei mai atractivi angajatori pentru studenții din școlile de inginerie din Franța (în 2024, Thales s-a poziționat pe locul al doilea în același top).

Consolidarea diversității la nivelul echipelor și al structurilor de conducere rămâne o prioritate pentru Grup. În 2025, femeile au reprezentat 32% din totalul noilor angajări. În prezent, 69% dintre structurile de management ale grupului includ cel puțin patru femei, iar Thales își propune să atingă un nivel de 75% până în 2026. În România, jumătate din echipa de conducere a Thales este formată din femei.

3.500 de angajați vor beneficia de programul de mobilitate internă

Pe lângă cele 9.000 de recrutări externe, 3.500 de angajați vor beneficia de programul de mobilitate internă posibil datorită diversității sectoarelor de activitate, rolurilor și prezenței geografice extinse a Grupului Thales. În plus, prin intermediul celor 35 de academii interne ale Thales, angajații beneficiază de oportunități continue de dezvoltare a competențelor, asigurând menținerea expertizei Grupului la cel mai înalt nivel, la scară globală.

Programe de internship pentru studenți

Thales în România va desfășura și în acest an programul său de internship pentru aproximativ 40 de studenți, cu precădere pentru roluri tehnice în dezvoltare și testare software; compania estimează că peste 90% dintre aceștia vor rămâne angajați cu normă întreagă în cadrul Thales.

Prin intermediul programului „Vocation Makers”, Thales se implică activ în susținerea tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani pentru a le încuraja interesul pentru știință și tehnologie. Acest lucru se realizează prin vizite la sediile companiei și prezentări educaționale în școli. În 2025, la nivel global, Grupul Thales a venit în întâmpinarea a peste 250.000 de elevi, de la școala primară până la liceu.

Thales a lansat programul STEM for All – o inițiativă de burse și mentorat

În paralel, Thales a lansat programul STEM for All – o inițiativă de burse și mentorat realizată în parteneriat cu Academia Franceză de Tehnologii. Acest program are scopul de a sprijini și de a inspira studenții din medii defavorizate care doresc să urmeze o carieră în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM).

În primul an, au fost acordate 40 de burse în Franța și Belgia, în valoare de 5.000 de euro fiecare și un an de mentorat oferit de un expert Thales. În 2026, programul STEM for All va fi extins și în alte țări, printre care România, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Italia, Germania, Olanda, Brazilia și Coreea de Sud. Această inițiativă demonstrează angajamentul Thales pentru promovarea egalității de șanse și pentru susținerea noii generații de talente în domeniul STEM.

Candidații din România interesați de posturile disponibile la Thales pot afla mai multe informații și se pot înscrie online la https://careers.thalesgroup.com/global/en/romania-careers, iar pentru programul STEM for All pot accesa: https://stemforall.thalesgroup.com/en.

