Aerostar, cu ochii pe Avioane Craiova și Romaero

Dacă Avioane Craiova și Romaero ar fi scoase la privatizare într-un cadru legal reglementat, Aerostar și-ar arăta interesul pentru achiziție. O mișcare care ar putea schimba industria aeronautică românească.

Aerostar (BVB:ARS) a anunțat că nu a înaintat niciodată oferte de preluare a Romaero sau Avioane Craiova, dar dacă acestea ar fi privatizate, compania ar fi interesată de achiziția lor, potrivit economica.net.

Aerostar a oferit un punct de vedere cu privire la mai multe informații care au fost difuzate în media în ultima perioadă, potrivit cărora compania ar fi depus oferte pentru achiziția Romaero și Avioane Craiova.

Aerostar avea după primele trei trimestre din 2025 afaceri de 439 de milioane de lei și un profit net de 71 de milioane de lei.

„Aerostar nu a înaintat niciodată oferte de preluare a societăților Romaero sau Avioane Craiova și aceasta deoarece pentru aceste societăți nu s-au cerut niciodată oferte de privatizare datorită prevederilor din Legea 232/2016.

În cazul în care, în viitor, s-ar declanșa procese de privatizare pentru companii din industria aeronautică română (cum ar fi Romaero și/sau Avioane Craiova) într-un cadru legal reglementat, acest subiect ar putea fi de interes pentru Aerostar S.A.”, se arată în anunțul Aerostar remis Bursei de la București.

Armata Română semnase un contract cu Avioane Craiova pentru modernizarea a 10 aeronave IAR-99 Standard

Reamintim că recent ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că a notificat Avioane Craiova despre întârzierea cu cinci ani a livrării noului IAR Șoim.

Armata Română semnase un contract cu Avioane Craiova pentru modernizarea a 10 aeronave IAR-99 Standard la configurația IAR-99 Șoim. Deși trebuiau livrate în 2024, la începutul acestui an niciun avion nu fusese livrat Armatei Române. Acest program, evaluat la 275 de milioane de lei, fără TVA era destinat pregătirii avansate a piloților români înainte de trecerea pe F-16 şi pentru păstrarea unei capabilități de sprijin aerian, potrivit Antena 3 CNN.

Nicu Fălcoi, directorul general al Avioane Craiova: „De acum înainte, ritmul de lucru la Avioane Craiova va fi cu totul altul”

Nicu Fălcoi, directorul general al Avioane Craiova, a anunțat săptămâna trecută că toate zborurile operaționale necesare pentru omologarea prototipului IAR-99 SM au fost finalizate și că odată finalizată partea de documentație, se vor putea livra imediat primele două avioane.

„După acestea, începem testele de zbor pentru următoarele trei aparate, pe care estimăm să le livrăm în maximum o lună. La aproximativ două săptămâni după aceea va urma și următorul avion. Obiectivul nostru rămâne clar: până la sfârșitul anului să livrăm 15 avioane.

Sperăm să depășim rapid și dificultățile legate de scrisoarea de garanție pentru avansul primit și de penalitățile de întârziere. De acum înainte, ritmul de lucru la Avioane Craiova va fi cu totul altul”, anunța directorul general al Avioane Craiova pe Linkedin.

Romaero se află în insolvență de la începutul lui 2024, după ce a pierdut în prima instanţă a unui proces cu valoare de 16 milioane de dolari, care ar fi dus la blocarea conturilor, executări şi cel mai probabil faliment.

